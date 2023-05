Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), informa que continuam abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da Educação Básica. Essa modalidade é destinada a jovens, adultos e pessoas idosas, que não deram continuidade em seus estudos e/ou para aqueles que não tiveram o acesso ao ensino na idade apropriada.

Para se matricular no ensino fundamental a idade mínima é de 15 anos completos, se você ainda não concluiu o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), pode procurar as escolas da rede municipal de ensino que ofertam a EJA e realizar sua matrícula. A EJA I (equivalente aos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) e a EJA II (equivalente aos anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano).

“Concluir a educação básica aumenta as oportunidades no mercado de trabalho, as possibilidades de continuar os estudos e, inclusive, melhora a qualidade de vida da pessoa”, afirma a coordenadora da EJA da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Leite.

No ato da matricula é necessário apenas RG e CPF, as matrículas podem ser realizadas nas escolas relacionadas abaixo.

Escola Anice Dib Jatene

Escola Boa União

Escola Benfica

Francisco de Paula Leite Oiticica Filho

Escola Ilson Alves Ribeiro

Escola Juvenal Antunes

Escola Luiza De Lima Cadaxo

Escola Monte Castelo

Escola Professora Terezinha Miguéis

Escola Raimundo Hermínio De Melo

Escola Sebastião Pedrosa

ANEXOS:

Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP)

Lar dos Vicentinos

Escola Estadual Irene Dantas

Associação Beneficente Caminho de Luz