Acre: veja convocação e entrega de documentos em 4 concursos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 3, cinco editais com a lista dos candidatos que estão aptos para avaliação médica, entrega de documentos e posse, nos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e Polícia Civil (PC-AC).

Os candidatos podem consultar as listas na ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética nesta edição. Os aprovados dos certames poderão obter informações referentes aos concursos junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected]

Concursos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 3, cinco editais com a lista dos candidatos que estão aptos para avaliação médica, entrega de documentos e posse, nos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e Polícia Civil (PC-AC).

Os candidatos podem consultar as listas na ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética nesta edição. Os aprovados dos certames poderão obter informações referentes aos concursos junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected]

Concursos

Idaf- Edital nº 030 – Convocação para exames médicos, entrega de documentos e posse – 02-05-2023 (2)

ISE- Edital nº 069 – ISE – Convocação para inspeção médica e entrega documentos e posse – 02-05-23 (1)

Polícia Civil – Edital nº 063 – PCAC – Convocação para inspeção médica e entrega de documentos e posse – 02-05-2023 (1) e Edital nº 169 – PCAC – Convocação para inspeção médica e entrega de documentos e posse – 02-05-2023 (1)

Sesacre- Edital nº 025 – SESACRE – Convocação para inspeção médica e entrega documentos e posse – 02-05-23 (1)