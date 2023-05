Sabia que no Acre o Sine faz verificação de vagas pelo Whatsapp?

O Serviço Nacional de Emprego (Sine) tem vaga de trabalho com carteira assinada todo dia no Acre.

É um sistema que ajuda muito o trabalhador que busca uma oportunidade de trabalho: acesse aqui http://acre.gov.br/vagas-do-sine/ para conhecer as vagas oferecidas diariamente no Acre.

O Sine foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Serviços como pedido de seguro desemprego, emissão da Carteira de Trabalho e consultas de vagas de emprego podem ser solicitadas ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) por meio de plataformas virtuais.

Verificação de vaga pelo WhatsApp

(68) 3224-1519; (68) 3223-6502; (68) 3224-5094