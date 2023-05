Lembre-se: Energisa Acre tem vagas de estágio; saiba como entrar

Uma porta de oportunidades se abre para estudantes que participam do Programa de Estágio 2023 do Grupo Energisa. Com 90 vagas disponíveis para níveis técnico e superior em todas as regiões onde a Energisa atua, o programa possibilita aos estudantes aprendizado prático, vivência e desenvolvimento da carreira profissional.

Em novo formato, o programa viabiliza a contratação de estagiários durante todo o ano, oferecendo ao candidato a oportunidade de trilhar uma carreira em uma empresa sólida e em constante crescimento. O processo de seleção é totalmente online, realizado em quatro etapas: recrutamento, triagem dos perfis, avaliação do gestor e admissão.

Para participar do processo seletivo o aluno precisa se inscrever no link https://estagioenergisa.gupy.io/. Na página há informações sobre as vagas no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Quanto às áreas do conhecimento, o programa contempla alunos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Psicologia, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Direito, Tecnologia da Informação, Sistemas de Redes e de computadores e Técnico em Eletrotécnica.

“O Programa de Estágio dá oportunidades para os estudantes colocarem em prática o conhecimento adquirido e impulsiona o desenvolvimento da carreira profissional. Além disso, o Grupo Energisa acredita no potencial das pessoas e, através do estágio, os novos talentos também podem contribuir com ideias e inovações que ajudam a melhorar cada vez mais nosso trabalho para seguirmos fazendo a diferença na vida de todos os clientes da Energisa”, afirma Katianes dos Santos, BP de RH da Energisa Acre.

Por esse motivo, o programa seleciona estudantes criativos, que tenham garra, determinação e forte desejo de inovação. Aliás, foram essas características que fizeram de Alessandra Cruz uma estagiária bem-sucedida no Grupo Energisa. Aluna do curso de Direito na época, ela ingressou na Energisa Acre em julho de 2021, foi efetivada em novembro de 2022, e hoje atua no Departamento Comercial.

“É um privilégio começar a carreira em uma grande empresa. Aqui na Energisa, desde o período de estágio, tenho muitas oportunidades de desenvolvimento. Os desafios, a rotina dinâmica, a capacitação contínua, o relacionamento com pessoas e profissionais de diferentes áreas contribuem para o meu crescimento e amadurecimento em todas as áreas da minha vida”, afirma Alessandra.

Faça parte desse time!

O programa de estágio tem duração de dois anos e os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Para saber mais sobre o programa acesse https://estagioenergisa.gupy.io/.