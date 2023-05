É PÚBLICO acesse aqui o plano que propõe reinvenção de setores da economia do Acre

Lançado na terça-feira, 25, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), em Rio Branco, o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Acre: Agenda Acre 10 Anos já está disponível para leitura no site da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). O plano pode ser acessado por meio do link: https://seplan.ac.gov.br/agenda-acre-10-anos

O Agenda Acre 10 anos é uma ampla ferramenta de desenvolvimento regional elaborada pela Seplan, sob a consultoria da Fundação Dom Cabral (FDC), e tem como objetivo atender as necessidades da população acreana.

Com o slogan “Acre, terra de oportunidades, socialmente justo e ambientalmente sustentável”, o plano é fundamentado em três dimensões básicas: sociedade, pilares do desenvolvimento e governança colaborativa. O programa também engloba pontos como reinvenção das cadeias produtivas, infraestrutura, cultura e turismo, capital humano, ambiente de negócios e inovação e serviços públicos.

O Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Acre será apresentado, em breve, como um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), como forma de garantir a execução do plano, mesmo com futuras mudanças de gestão governamental.