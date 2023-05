Na manhã desta terça-feira, 2, o governador Gladson Cameli recebeu o novo secretário adjunto de Articulação Esportiva e Juventude do Acre, Carlos Gouveia, o Carlão, no escritório funcional.

Carlão é ex-jogador de vôlei e campeão olímpico com a seleção brasileira nas olimpíadas de Barcelona, em 1992. Ele assume a pasta, que é vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O governador declarou ao novo gestor que pretende deixar um importante legado no esporte do Acre. “Precisamos de apoio e dedicação nessa área. Vamos fazer o que temos que fazer, pois nossa juventude precisa desse incentivo, criação de alternativas”, disse.

“Era um sonho meu. Sempre representei muito bem o esporte do Acre. Agora vamos tomar conhecimento do que está acontecendo e certamente vamos valorizar o esporte e levar oportunidade aos jovens”, disse Carlos Gouveia. Foto: Neto Lucena/Secom.

“Sempre foi o meu desejo ajudar de alguma forma o nosso estado. Essa é uma oportunidade importante para avançar na área do esporte. Estou motivado para que nos próximos quatro anos possamos fazer um trabalho forte no esporte, que é um método de inserção social, e mudança de vida”, frisou o novo secretário.