Pisos danificados, desgaste excessivo de mobiliários, climatização inadequada, superlotação. Estas foram algumas deficiências encontradas pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), durante a Operação Educação que fiscalizou 12 escolas da rede pública municipal e estadual.

A Operação iniciou na segunda, 24, e encerrou nessa quarta, 26. Foram três dias em campo, em sete municípios, incluindo a capital Rio Branco e outros seis no interior.

Conforme os aspectos verificados foram encontradas diversas deficiências.

Informações preliminares apontam que foram observadas inadequações aparentes nas salas de aula de 91,7% das escolas visitadas, e também, que a maioria não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido.

Em momento oportuno, após disponibilização do relatório consolidado, o TCE poderá notificar os respectivos responsáveis para conhecimento das condições encontradas.

Escolha

As escolas municipais e estaduais foram escolhidas com base em indicadores ligados à infraestrutura que consta no Censo Escolar 2022, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entre os critérios, foram analisados aspectos dos refeitórios, bibliotecas, salas de aula, quadras esportivas e da acessibilidade ofertada. Além de aspectos ligados à segurança, prevenção de incêndios, higiene e limpeza dos estabelecimentos de ensino.

As visitas ocorreram em quatro escolas estaduais de Rio Branco e duas municipais. Em Sena Madureira, Brasileia, e Assis Brasil a visita ocorreu em unidades administrativas do município, com uma escola cada. Já Tarauacá, Feijó e Xapuri a unidade visitada pertence à rede estadual de ensino.