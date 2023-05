5.000 VAGAS inscrições no Programa CNH Social 2023 começam dia 3 no Acre

Os interessados em participar da seleção para o Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores (Programa CNH Social) em 2023, devem realizar inscrição entre os dias 3 de maio e 1º de junho no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

O programa, que possibilita acesso totalmente gratuito a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os acreanos de baixo poder aquisitivo, vai disponibilizar cinco mil vagas, sendo 5% das vagas destinadas à pessoas com deficiência.

O edital de inscrições foi publicado em edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE), no último domingo, 30 de abril, contendo detalhes de como o certame ocorrerá, além de todas as exigências para quem deseja se inscrever em uma das três modalidades do programa: CNH Estudantil, CNH Urbana e CNH Rural.

“Para gerar mais oportunidades, postos de trabalho e renda, o governo prioriza, pelo segundo ano consecutivo, a oferta das CNHs gratuitas. Aumentamos em quase três vezes a oferta de vagas, para que mais pessoas sejam alcançadas, um compromisso da gestão Gladson Cameli”, enfatiza a presidente do Detran/Ac, Taynara Martins.

Detalhes do certame

No momento da inscrição, o candidato poderá concorrer a apenas uma categoria, que são: habilitação gratuita nas categorias A ou B, ou ainda adição de categorias A ou B, além da possibilidade de mudança da categoria B para a D, opção em que o número da CNH, válida, deve ser informado no momento da inscrição.

Para participar, os interessados devem fazer parte do Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e estar ativo há pelo menos quatro meses, ter idade igual ou superior a 18 anos e saber ler e escrever.

Todos os municípios serão contemplados, sendo 40% das vagas são destinadas aos moradores da capital e 60% para os demais municípios. Do total, 5% das vagas serão para pessoas com deficiência.

Vale lembrar que os requisitos para inscrição estão detalhados no edital e que todos os interessados devem ler o documento antes de iniciar o processo de inscrição.