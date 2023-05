O crime organizado que atua nas fronteiras do Brasil sofreu um prejuízo de mais de R$ 200 milhões em abril, devido à atuação da Operação Hórus, que apreendeu mais de 22 toneladas de drogas durante as ações.

A Operação Hórus é uma força-tarefa permanente dos Guardiões da Fronteira, do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com o apoio das forças de segurança de 14 estados, incluindo todos os fronteiriços – além das polícias civis e militares de cada unidade federativa, participam da ação conjunta as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Penal, e o Exército Brasileiro.

Ao todo, em abril, foram 464 ocorrências, entre prisões, apreensões de armas de médio e grande porte, munições, drogas e insumos para produzi-las, rádio comunicador, bebidas alcoólicas, remédios, eletrônicos, agrotóxicos, veículos e combustíveis, a Hórus também combate receptação, descaminho e crimes ambientais, como apreensão de madeira e carvão vegetal. Os armamentos apreendidos incluem espingarda, fuzil, garrucha, pistola e revólver.

O número de volumes eletrônicos chegou a 1.223 e o de maços de cigarro chegou a 1,4 milhão. A partir das diligências, foram instaurados 11 inquéritos.

Com as ações da Operação Hórus, o prejuízo evitado aos cofres públicos devido à sonegação de impostos como PIS, Cofins e IPI, foi de mais de R$ 5,5 milhões.

Balanço

Desde o início da operação, em maio de 2019, foram mais de 1.900 toneladas de drogas apreendidas nos estados abrangidos pela atuação integrada de órgãos federais e estaduais. O prejuízo estimado ao crime passa de R$ 8 bilhões. Nesse período, também houve a prisão de 23 mil pessoas e apreensão de 195 milhões de maços de cigarro, 872 embarcações e 11,4 mil veículos.

Atuação integrada

O foco da Operação Hórus é combater o crime organizado, bem como a entrada e saída de produtos de contrabando, ao longo dos 16,8 mil km de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública atuam diariamente nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

Em 2022, o Guardiões das Fronteiras iniciou uma nova fase com o lançamento da Operação Albatroz, primeiro no Rio Grande do Norte e depois no Paraná, para combater o crime organizado pela rota marítima. Assim como a Hórus, a ideia é que o trabalho também seja permanente e expandido de forma gradual para outros estados que possuem portos e vias navegáveis.