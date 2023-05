Grande parte do Brasil com fortes chuvas entre os dias 2 e 9/5

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelam que, entre os dias 2 e 9 de maio, haverá fortes volumes de chuva na faixa norte do País e entre os estados de Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Em alguns casos, os volumes podem ultrapassar 100 mm.

No Distrito Federal e nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins e interior do Nordeste, a previsão é de volumes abaixo de 20 mm.

Para o feriado, algumas áreas do Brasil contarão com chuvas intensas. Entre elas está o Distrito Federal, como explica Dayse Moraes, meteorologista do INMET. “Pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Devido a alta temperatura e a umidade, essas pancadas de chuva devem ocorrer entre à tarde e à noite”, completa.

Para o Norte do país, estão previstas chuvas com acumulados maiores que 70 mm em praticamente toda a região, podendo ultrapassar 100 mm em áreas do Amazonas, Acre, Pará e Amapá. Já em áreas do sul do Tocantins e norte de Roraima, os volumes devem ser inferiores a 50 mm.

Como foi o tempo no fim de semana

Segundo a meteorologista Dayse Moraes, durante o último final de semana, as chuvas se concentraram nas regiões Norte, Nordeste e parte do Sudeste, como em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também houve queda de granizo em Minas Gerais. As chuvas também caíram na Paraíba, no leste de Alagoas e no sul e litoral do Ceará.

Maiores volumes de chuva também foram registrados na região entre o Pará e o Amazonas. Já na região Centro-Oeste, os acumulados ficaram concentrados no Norte de Mato Grosso e no Distrito Federal.

