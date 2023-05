Fila da agonia: 7.777 pacientes esperam por cirurgia no Acre

Segundo o G!, dezesseis estados e o Distrito Federal informaram ao Ministério da Saúde que mais de 566 mil pessoas estão na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de cirurgias eletivas. O número aparece no relatório mais recente da pasta sobre o andamento de um novo programa do governo federal, que pretende repassar recursos para reduzir a espera por cirurgias, exames e consultas na rede pública de saúde.

Ainda de acordo com o portal da Globo, a fila declarada pelo Estado do Acre é de 7.777 pessoas. A espera por cirurgia tem 3.305 pacientes.

Até o dia 27 de abril, o Ministério da Saúde tinha aprovado os planos de 17 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

O Acre mantém programas próprios de redução das filas por cirurgias, como o Opera Acre, que vem operando pacientes em várias cidades através de mutirões.

