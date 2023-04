O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre – iniciou nesta sexta-feira, 28, as inscrições para credenciamento de profissionais 2023. O credenciamento visa profissionais, grupos, coletivos, quadrilhas juninas, recreadores em todas as suas manifestações e linguagens para prestação de serviços e eventuais participações em projetos e ações recreativas da programação sistemática do calendário de projetos da instituição.

O edital poderá ser retirado gratuitamente a partir do dia 28 de abril, por meio de link disponibilizado no site www.sescacre.com.br.

A contratação dos credenciados será efetivada após realização de curadoria de acordo com a grade programática e os eventos previstos no calendário de projetos do Sesc Acre, ou os que vierem a surgir, possibilitando a grupos, coletivos em todas as suas manifestações e linguagens para prestação de serviços e atendimento da programação do Sesc.

Documentos de habilitação

A entrega de documentação será no período de 28 de abril a 13 de maio de 2023, em formato online através do e-mail editalrecreaç[email protected] . Os profissionais e grupos selecionados iram atender os seguintes projetos institucionais:

Arraial do Sesc

O projeto tem por objetivo o resgate da cultura popular com atividades recreativas através da festividade junina com apresentações de quadrilhas, apresentações musicais, realização de bingos, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. Resgate da memória e vivências das festividades populares do arraial acreano de antigamente.

Brincando nas férias

Conjunto de atividades de caráter lúdico e recreativo através de atividades recreativas para crianças e adolescentes. A iniciativa visa proporcionar melhores condições para o aproveitamento do tempo livre, por meio de atividades que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social.

Domingo de lazer

Atividades recreativas aos domingos, proporcionado todo um dia de lazer com espaços adequados e com ações lúdicas e educativas com música, dança, entretimento, piscina, recreação aquáticas, jogos e futebol para todos os públicos.

Sesc Geek

Evento Geek como forma de interação, recreação, entretenimento e lazer para a juventude amante e fãs. A cultura Geek vem crescendo a cada dia, o que faz despertar no público o interesse em personagens, leituras, obras audiovisuais tecnologia, informática, eletrônicos, jogos, ciências, filmes, séries, histórias em quadrinhos, animes e ficção científica, neste sentido.