Com informalidade em alta, mais de 14% da população de Rio Branco sobrevive de “bicos”

Ao menos 57% da população de Rio Branco está empregada, enquanto 18% não está trabalhando. As informações são de pesquisa realizada em parceria pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-AC) e pelo Data Control Instituto de Pesquisa junto a 200 pessoas economicamente ativas. O levantamento, feito nos dias 19 e 20 de abril, tem com objetivo avaliar o nível de emprego na capital acreana.

O estudo ressalta ainda que 10,5% dos entrevistados diz estar aposentado, e 14,5%, afirmam trabalhar na informalidade, como “bicos”. Da população que trabalha, 46,5% tem carteira assinada e 53,5%, não.

Além disso, da população desempregada, 38,9% afirmam não procurar por emprego; quanto aos que procuram, 38,9% está há menos de um ano em busca de um novo trabalho, e 22,2%, há mais de um ano. O estudo avalia, também, que 52,3% enfrentam o desemprego há mais de dois anos; 10,8%, há menos de dois anos; 26,2%, há menos de um ano e; 10,8% não lembram o tempo.

O estudo aponta ainda que 66% da população empregada permanece no mesmo vínculo nos últimos 12 meses, de modo que apenas 10% experimentaram mudanças no período; também, 24% se mantiveram desempregadas no período.

População economicamente ativa de Rio Branco/AC

Gênero:

Da população pesquisada, 53% são do gênero feminino e 47%, do masculino.

Faixa etária:

Da população economicamente de Rio Branco/AC, 60,5% são da faixa etária de 16 a 44 anos (45,0% entre 25 a 44 anos e 15,5%, de 16 a 24 anos). Outros 39,5% são de idades acima de 45 anos;

Renda média mensal:

Da população com renda mensal em Rio Branco, 59,0% informa alcance de até R$1.100,00/mês, 32,5%, entre R$1.101,00 a R$2.000,00 e 6,5% de R$2.001 a R$3.000,00. Também, 2,0% têm renda acima de R$3.000,00/mês.