O Centro de Apoio ao Surdo (CAS) oferece um Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em modalidade presencial. As inscrições podem ser realizadas de 2 a 5 de maio, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no próprio CAS, localizado na Estrada Adalberto Torres, 825, Jardim Brasil, em Rio Branco.

No ato da inscrição, os interessados devem levar originais e cópias de um documento oficial com foto e comprovante de conclusão do ensino médio. São disponibilizadas 40 vagas com turmas no período da manhã e tarde. O início das aulas está marcado para o dia 15 de maio, com carga horária de 120 horas e duração de três meses.

O curso é voltado para pessoas maiores de 18 anos que possuem o ensino médio completo. A prioridade de inscrição é para profissionais que atuam na educação e em setores de atendimento ao público em órgãos governamentais, mas toda a comunidade pode participar.

De acordo com a chefe do CAS, Lindomar Araújo, a instituição mantém uma agenda anual de cursos de Libras, buscando oferecer mais oportunidades para as pessoas interessadas em aprender a língua. O objetivo é ampliar o uso e difusão da Libras. “Isso promove a acessibilidade de comunicação para a população surda que interage por meio dessa língua”, pontua.

O curso é uma ação exclusiva do CAS, que é ligado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), com profissionais, equipamentos e local de realização sob sua responsabilidade. A iniciativa visa atender a demanda crescente por profissionais capacitados em Libras, tanto na área da educação quanto em outros setores que lidam com o público surdo.