JORDÃO 31 ANOS obras marcam aniversário da jovem cidade acreana

As comemorações dos 31 anos de emancipação política do município de Jordão foram feitas com forte presença do Estado, que vem realizando obras importantes na cidade, como a recuperação do aeródromo, que está em andamento. O secretário de Governo, Alysson Bestene, acompanhou as celebrações, representando o governador Gladson Cameli. O deputado federal Zezinho Barbary também prestigiou a festa.

Alysson Bestene aproveitou a visita ao município para, acompanhado do prefeito da cidade, Francisco Naudino Ribeiro Souza, visitar as obras que estão sendo realizadas. Além da reforma do aeródromo, que vem sendo executada pelo Deracre desde março, também visitou o hospital recém reformado e investimentos nas áreas de educação e infraestrutura no município. Jordão é um dos quatro municípios considerados de difícil acesso no Acre.

“Além de participarmos do aniversário da cidade, que conta com total apoio do Estado, pudemos visitar o hospital que foi recentemente reformado e verificar os equipamentos trazidos para cá, o que não é fácil, por se tratar de uma região de difícil acesso, e as obras que estão sendo executadas também com apoio do Estado”, destaca Bestene, lembrando que a orientação do governador Gladson Cameli é dar suporte às necessidades do município.