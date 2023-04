Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, confirmaram a criação de 566 novos postos formais de trabalho no Acre, o terceiro maior crescimento registrado entre os estados da Região Norte do país em março.

A maioria das contratações foi preenchida por mulheres, que ocuparam 431 vagas. Já em relação ao grau de instrução dos profissionais, a maior parte possui ensino médio completo e idade entre 18 e 24 anos. Os setores de serviços e indústria foram os que mais absorveram mão de obra.

Pelo segundo mês consecutivo, o Acre assinalou saldo positivo de admissões. De janeiro a março deste ano o acumulado é de 0,71%. Ao todo, o Acre possui 92.967 trabalhadores empregados com carteira assinada.

A implementação de políticas públicas e incentivos voltados à geração de emprego e renda é prioridade do governo do Estado. O governador Gladson Cameli comentou os números do Caged e confirmou que não medirá esforços em favor do desenvolvimento socioeconômico do Acre.

“Mesmo diante de um cenário econômico de incertezas, nosso estado registrou mais um saldo positivo de contratações formais de emprego. O Acre é uma terra de muitas oportunidades e o governo seguirá trabalhando e dando as condições necessárias para que mais investimentos sejam realizados, tanto por parte do setor público, quanto da iniciativa privada”, afirmou.

Grandes obras em execução, como o Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, as pontes de Xapuri e Sena Madureira, a duplicação da Rodovia Estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, ajudam a impulsionar a economia local. Somente na área da infraestrutura, o Estado já gerou quase 20 mil postos de trabalho nos últimos quatro anos.