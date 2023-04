A homenagem do Estado às trabalhadoras da indústria no Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), homenageou no final da tarde desta sexta-feira, dia 28, as trabalhadoras do setor industrial. Um chá da tarde foi servido no pátio da Formate Concreto, no Distrito Industrial de Rio Branco. A vice-governadora Mailza representou o estado.

Mailza destacou a ocupação de postos de trabalhos que historicamente eram dominados por homens, além da liderança da mulher, fator que para ela é determinante para o desenvolvimento. “Deixo aqui o abraço do governador Gladson Cameli e esse olhar especial do Acre às mulheres trabalhadoras, somos cada vez mais líderes, cumprimos um papel fundamental para o crescimento desse estado”, acrescentou a vice-governadora.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou o empreendedorismo feminino na indústria, a forma criativa de fazer negócios. “As mulheres já provaram o seu valor e que estão prontas para ocupar qualquer espaço da sociedade, seja na vida pessoal ou profissional”, frisou Mesquita.

A empresária Francisca Chaves, proprietária da Formate Concreto, fez um discurso emocionado abordando os desafios do setor industrial pós-pandemia e da participação da mulher no mercado de trabalho. Ela parabenizou o governo pelo debate sobre o papel da mulher como empreendedora e suas contribuições para a fomentação e crescimento da economia.

“Falamos para futuras empreendedoras. Eu tenho muito orgulho das mulheres do setor industrial do Acre. Criem, inovem, ocupem cada vez esse espaço que é nosso”, disse dona Francisca.

A vice-governadora Mailza entregou cacto às mulheres presentes ao evento – planta que representa proteção e resistência. Pela manhã, ao lado do secretário Assurbanipal Mesquita, ela participou de uma roda de conversas sobre empreendedorismo feminino. Foi oferecido um almoço pela Federação da Indústria à mulher empreendedora.

Festa do Trabalhador

No dia 1º de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, acontece a festa do trabalhador, evento promovido pela Associação Comercial do Acre, Federação da Indústria do Estado do Acre e do Sistema Fecomércio, com apoio do Governo do Acre. A cantora Joelma, se apresenta na festa em homenagem ao trabalhador.