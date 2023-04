DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 20/INSS, DE 27 DE ABRIL DE 2023

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL

O PRESIDENTE INTERINO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) torna públicos o resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva do curso de formação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social.

1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA OBJETIVA E DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA

1.1 Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva, na seguinte ordem: cargo/Gerência Executiva do INSS, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO BRANCO – AC

11054946, Alexandre Magno da Paz, 112.00, 9.25, 12.88, 22.13 / 11072073, Elio de Gusmao Vasconcelos Neto, 110.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10831797, Elisandra Correia Teixeira, 117.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10722723, Julio Cesar da Silva Martins, 109.00, 13.67, 9.25, 22.92 / 10398269, Lais Priscilla Fraga Galvao, 108.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10236220, Maria do Carmo Sales Pereira, 109.00, 13.58, 7.75, 21.33 / 10047202, Wilton de Oliveira Moreira, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11369570, Douglas Fernando Carvalho Sol, 100.00, 7.84, 7.75, 15.59.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10916823, Mackdowgla Costa da Silva, 101.00, 10.58, 6.25, 16.83 / 10175043, Magno Chaves Souza, 105.00, 12.00, 9.25, 21.25 / 10047202, Wilton de Oliveira Moreira, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACEIÓ – AL

10958784, Arielle Ribeiro Bezerra, 112.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10778155, Cristiano Gomes Figueiredo, 113.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10498596, Joalan Klinger da Silva, 110.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10679082, Joao Victor de Souza Vieira, 115.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10263663, Lauriany Maria Ferreira Araujo, 119.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10256561, Maria Adriana da Cunha Franca, 109.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10743686, Samuel Ferreira da Silva Rocha, 114.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10271895, Sirlene Souza Silva, 115.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10247309, Thaynara Andrade Aguiar, 114.00, 12.00, 13.00, 25.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10770616, Alberto Pita de Azevedo, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10653381, Israel Silva da Conceicao, 116.00, 10.67, 8.38, 19.05 / 10056236, Joao Guilherme Cordeiro Acioli, 111.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10001963, Rhayssa Germanna Silva Higino, 110.00, 12.00, 10.75, 22.75.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MANAUS – AM

10944220, Alberto Magno de Medeiros Chixaro, 114.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 11092730, Carlos Manuel Costa Fernandes, 112.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10753551, Carolina Ramos de Souza Oliveira, 116.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10047428, Daniel Rodrigues Chagas Junior, 107.00, 9.25, 7.25, 16.50 / 10120225, Daniele de Oliveira, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10023364, Danielle Benchimol Gomes, 109.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10660719, Elenilson Antonio Luz Cruz, 109.00, 10.58, 10.00, 20.58 / 10215097, Evandro Bento da Silva, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10066962, Fabiany Abreu Menezes Aguiar, 112.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10371570, Flaviana dos Santos Lima, 110.00, 12.00, 7.75, 19.75 / 10759836, Francisca Lobo da Silva, 111.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10551509, Francisco das Chagas Silva, 102.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10704561, Gabriel Freire de Souza, 114.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10214993, Glaucia Alves Tavares, 107.00, 7.84, 6.25, 14.09 / 10231161, Heitor Malta Lopes do Amaral, 114.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10114601, Igor Moraes Bezerra Calixto, 107.00, 9.25, 6.01, 15.26 / 10775405, Juliana Almeida de Santana Menezes Ferreira, 112.00, 15.00, 13.00, 28.00 / 10567952, Kamila Teixeira Bonfim, 110.00, 10.67, 7.25, 17.92 / 10143421, Lorrana Oliveira Gadelha, 116.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10728971, Lucas Xavier Souza, 115.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10209828, Maiara Rodrigues Alves Maximiano, 112.00, 9.17, 11.38, 20.55 / 10995712, Marcos Gabriel Abensur Aquino, 114.00, 12.17, 12.88, 25.05 / 10775716, Marcus Vinicius Cunha Ferreira, 109.00, 15.00, 10.00, 25.00 / 10551574, Matheus Farias Leao, 111.00, 7.84, 9.38, 17.22 / 10567205, Naira Vieira Braga, 103.00, 10.67, 9.88, 20.55 / 10724969, Natasha dos Anjos Mattos, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10827985, Nathalia Teixeira Bittencourt, 115.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10174516, Nayron Igor Tomaz da Silva, 112.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10660655, Patricia de Lima Linhares, 115.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 11023671, Paulo Fernando Fonseca Castagnari, 118.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10716148, Paulo Roberto Tavares Ferreira Filho, 99.00, 6.42, 4.25, 10.67 / 10108912, Pedro Rafael Alencar da Silva, 114.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10346059, Raphael Ricelle de Oliveira Ferreira, 109.00, 12.00, 8.75, 20.75 / 10265038, Ricardo Augusto Maues Guedes Filho, 111.00, 15.00, 8.75, 23.75 / 10850984, Sabrina Lima da Silva, 109.00, 13.67, 10.88, 24.55 / 10126289, Samuel David Lins Couto, 111.00, 9.25, 4.25, 13.50 / 10017246, Sandro Saraiva Antony, 112.00, 10.58, 6.25, 16.83 / 10748469, Sara Ventura Palmeira, 113.00, 9.25, 7.25, 16.50 / 11014934, Vanessa Aparecida Jartas Silva, 115.00, 12.17, 10.88, 23.05 / 11018459, Victor Hugo Amorim Rique, 117.00, 13.58, 15.00, 28.58 / 10867538, Vinicius Assis Alves, 110.00, 9.25, 10.88, 20.13 / 10188560, Ynara Pereira de Lima, 116.00, 12.00, 11.38, 23.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10854255, Edson Rodrigues Pereira, 104.00, 6.42, 9.88, 16.30 / 11376684, Eduardo dos Santos Ramos, 95.00, 7.84, 9.88, 17.72 / 10763655, Moises Crisostomo Rodrigues, 94.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10701209, Ana Cristina Cantanhede Barros, 112.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10871282, Antonio Alves Costa Neto, 110.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 11264891, Antonio Jose Kayan Alves Vasconcelos, 113.00, 13.58, 9.38, 22.96 / 10401939, Artur do Prado Araujo, 110.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10551509, Francisco das Chagas Silva, 102.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10796400, Franque Ribeiro Oliveira, 113.00, 10.67, 6.88, 17.55 / 10917284, Lucas Henrique da Silva Marques, 108.00, 12.00, 6.38, 18.38 / 10872153, Maria Thais Fontes de Freitas, 104.00, 7.84, 11.38, 19.22 / 10202983, Mateus da Silva dos Reis, 99.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10093077, Matheus Ferreira de Barcelos, 112.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10724969, Natasha dos Anjos Mattos, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10995218, Roberto Rocha Guimaraes da Silva Junior, 110.00, 10.58, 10.88, 21.46 / 11283016, Samantha Regina da Silva Moreira, 114.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10292463, Thiago Henrique Alves Costa, 107.00, 9.17, 11.38, 20.55.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACAPÁ – AP

10254772, Alessandra dos Santos Paiva, 99.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10351118, Arlete dos Santos Pereira, 110.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 10232776, Camila da Costa Marques, 111.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10851216, Hiago Schiaat Lima Cesar, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10230255, Jardel Araujo da Silva, 112.00, 10.67, 9.88, 20.55 / 10094764, Roger Muller Santos dos Santos, 113.00, 10.67, 10.00, 20.67 / 10199349, Yasmin Barrozo de Oliveira, 114.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10969053, Hilarielton Monteiro Picanco, 95.00, 9.25, 8.50, 17.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10232776, Camila da Costa Marques, 111.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 11122596, Elizeu dos Santos Rangel, 110.00, 10.67, 7.75, 18.42 / 11257025, Thiago do Nascimento Moreira, 107.00, 9.17, 6.38, 15.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10078885, Tania Cristina Mendes Magalhaes, 109.00, 12.00, 12.00, 24.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARREIRAS – BA

10010284, Caick dos Santos Silva, 117.00, 10.67, 9.25, 19.92 / 10984434, Fabio Silva Oliveira, 114.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10752563, Joao Pedro Ribeiro Pacheco, 111.00, 12.00, 10.75, 22.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10570154, Armando Lauro Costa Neto, 100.00, 10.58, 6.25, 16.83.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10711833, Joao Pedro de Jesus Silva, 113.00, 9.17, 7.25, 16.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FEIRA DE SANTANA – BA

10641785, Danilo Gois de Andrade, 114.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10010154, Lidia Ribeiro de Oliveira, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10015629, Silene dos Santos Brandao, 108.00, 13.58, 7.88, 21.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10116030, Felipe Luiz Ferreira Santos, 113.00, 9.17, 13.50, 22.67.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10695033, Walber Santos de Almeida, 104.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10740871, Cleber Santos Santana, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ITABUNA – BA

10609920, Adriana Angelo dos Santos Sarmento, 114.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10823638, Bruno Carvalho Nunes, 107.00, 12.00, 4.25, 16.25 / 10726301, Flavia Rubia Pariz, 115.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10690217, Frederico Lauton Guimaraes, 117.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 11142483, Livia Fernanda Dias Rufino, 116.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 11055065, Milena dos Santos Pereira, 115.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos, 117.00, 15.00, 15.00, 30.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10873271, Erika Brandao Andrade, 103.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10995767, Givaldo Santos, 106.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10681795, Nivalda Santos Oliveira, 115.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos, 117.00, 15.00, 15.00, 30.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO – BA

10554590, Adriana Ribeiro de Amorim, 108.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10697186, Girlene Pinto Sousa, 115.00, 10.67, 12.00, 22.67 / 10019409, Gustavo Elias de Carvalho Rolemberg, 114.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10117449, Marly Magna Pereira do Nascimento, 113.00, 10.67, 13.50, 24.17.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10126038, Wilken Berken Pereira da Silva, 114.00, 10.67, 9.88, 20.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10129338, Matheus Sousa de Miranda, 117.00, 10.67, 13.50, 24.17.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SALVADOR – BA

10923118, Breno Custodio Rabelo Goes, 112.00, 13.58, 13.00, 26.58 / 11049027, Bruna dos Santos de Brito, 114.00, 13.67, 10.75, 24.42 / 10101286, Daiane Pereira Franklin, 114.00, 9.17, 11.38, 20.55 / 10116848, Dario Menezes, 115.00, 10.58, 8.88, 19.46 / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa, 117.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10159301, Marcia Barreto Pereira, 105.00, 7.84, 6.38, 14.22 / 11159075, Miris Jaira Rodrigues Silva, 116.00, 15.00, 11.50, 26.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10178899, Ronaldo Jose Atahide Amorim, 108.00, 15.00, 9.25, 24.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10923118, Breno Custodio Rabelo Goes, 112.00, 13.58, 13.00, 26.58 / 10116848, Dario Menezes, 115.00, 10.58, 8.88, 19.46 / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa, 117.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10261782, Mariana Xavier de Oliveira, 114.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 11185387, Rosana Costa Rocha, 112.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10632101, Juliete dos Santos Lopes, 117.00, 13.67, 9.38, 23.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA

11036327, Franciele de Oliveira Araujo, 109.00, 12.00, 4.25, 16.25 / 10835005, Geisa Sousa Coutinho, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10492309, Lucas dos Santos Caldas, 113.00, 9.17, 8.75, 17.92 / 10119682, Rafael da Silva Gusmao de Oliveira, 116.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 11299300, Rafael de Oliveira, 113.00, 7.84, 11.38, 19.22 / 10949570, Rosangelo de Andrade Ferreira, 112.00, 10.58, 13.00, 23.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10629284, Carlos Humberto de Oliveira Filho, 108.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10022675, Cintia Maria Silva dos Santos, 111.00, 10.84, 10.88, 21.72 / 10492309, Lucas dos Santos Caldas, 113.00, 9.17, 8.75, 17.92 / 10323868, Roseane dos Santos Ribeiro, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

10039395, Aelson Paixao de Jesus Junior, 118.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10894039, Caio Santos de Oliveira, 111.00, 10.30, 9.01, 19.31 / 10015484, Darlan dos Anjos Piloto, 117.00, 15.00, 11.38, 26.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10750786, Potagoras Millas Santos de Oliveira, 109.00, 10.58, 10.88, 21.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FORTALEZA – CE

10811020, Dayse Roberta Ferreira Bezerra, 114.00, 13.67, 9.38, 23.05 / 10038365, Emanoel Thobias Rocha Candido, 110.00, 10.84, 11.38, 22.22 / 10203910, Joao Marcos da Costa Lira, 113.00, 10.67, 10.88, 21.55 / 10997848, Milena Fonseca de Santiago Roiz, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10336275, Rachel Karoline de Sousa, 117.00, 15.00, 11.50, 26.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10627050, Leonardo Sobreira Camilo Soares, 111.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10888699, Jassiara da Silveira Santos, 112.00, 13.58, 13.00, 26.58 / 10437729, Jose Wellington da Silva Barros, 113.00, 9.25, 12.88, 22.13.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO DO NORTE – CE

10886946, Gessiane Vidal Pinheiro Custodio, 116.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10268121, Haysa Kelly Saraiva Monteiro, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10082708, Luis Fernando Alves da Silva, 112.00, 13.58, 12.88, 26.46 / 10978546, Pricylla Davilla Freitas Macedo, 112.00, 15.00, 10.88, 25.88 / 10692069, Rivelania Jorge de Menezes, 115.00, 10.58, 8.75, 19.33 / 10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira, 115.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10333082, Aniceto Bruno Lima de Andrade, 110.00, 10.67, 11.38, 22.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10827319, Caique Monteiro Rocha, 117.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira, 115.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10227176, Vivianne Souza Santos, 104.00, 10.58, 12.00, 22.58.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOBRAL – CE

11029813, Alex Gomes Carneiro, 110.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10292749, Douglas Eugenio Vasconcelos Rocha, 116.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10697542, Jack Jhon Ximenes Loiola de Sousa, 110.00, 12.00, 8.75, 20.75 / 10690989, Maria Gilmara Ferreira Damasceno, 117.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10777410, Rosa do Espirito Santo, 117.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10337549, Adrian David Pereira Cavalcante, 112.00, 15.00, 11.38, 26.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11079459, Lucas Goncalves Olimpio, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10954889, Mylla Rodrigues Gameleira, 111.00, 7.75, 8.50, 16.25.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DISTRITO FEDERAL – DF

10837745, Ana Louise Silva Fogaca, 115.00, 10.58, 7.75, 18.33 / 10782201, Brenda Alves Damas, 114.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10804545, Enilde Jacobina do Lago Ferreira, 104.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10118357, Evandeilma da Silva Costa, 116.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10106335, Gabriel Augusto Brasil Pessanha, 109.00, 12.00, 9.38, 21.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10705993, Juliana Ferreira Costa, 108.00, 10.58, 5.75, 16.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10311300, Stempher da Silva Paiva, 110.00, 10.58, 13.50, 24.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10248550, Camila Castro de Carvalho, 104.00, 12.00, 7.88, 19.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA – ES

10833782, Alexandre Tadeu Fraga Nogueira, 115.00, 10.58, 10.75, 21.33 / 10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza, 117.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10790988, Clara de Souza Rocha Lorenzutti, 114.00, 9.17, 11.38, 20.55 / 10129486, Eric Caliari Stelzer, 112.00, 13.58, 13.50, 27.08 / 10090170, Felipe Fioresi Dalvi, 116.00, 15.00, 8.75, 23.75 / 10395698, Luiz Paulo Silva, 115.00, 10.84, 12.88, 23.72 / 10754728, Marcos Antonio de Souza, 110.00, 10.58, 4.25, 14.83 / 10026312, Marcos Ribeiro Campos, 116.00, 10.58, 10.75, 21.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10923752, Hemily Stange Freire, 108.00, 10.58, 8.38, 18.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza, 117.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10126913, Keslley Siqueira Delfim, 113.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10606221, Yara dos Santos Rodrigues, 107.00, 12.00, 12.88, 24.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ANÁPOLIS – GO

11203676, Adrielle Fernandes Silva, 116.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10653611, Ana Mara Ribeiro Lima, 116.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10360125, Danielly Rodrigues de Oliveira Lopes, 115.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10768775, Erick Dias, 110.00, 13.67, 9.38, 23.05 / 10103905, Sabrina Andrade Silva, 113.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10174427, Yuri Claudio Gurgel da Silva, 114.00, 13.58, 13.50, 27.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10481434, Elisiario Gomes da Costa, 105.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10571791, Adilson Campos de Oliveira, 104.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10784845, Vanilma Aparecida Martins de Sousa, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOIÂNIA – GO

10254471, Artur de Paula Ferreira, 108.00, 10.58, 8.75, 19.33 / 10680231, Lorena Polyana Alves Passinato, 112.00, 9.25, 9.25, 18.50 / 10336832, Mateus Mendonca Queiroz, 114.00, 12.00, 8.75, 20.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10695069, Lucas Vinicius da Conceicao Ribeiro, 114.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10037455, Daniel Freitas Lima, 108.00, 12.00, 6.38, 18.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IMPERATRIZ – MA

10049552, Alefe Delmondes Duarte, 116.00, 13.67, 11.38, 25.05 / 10715408, Almir Sobreira Matos, 113.00, 13.58, 11.38, 24.96 / 10981832, Diego Felipe Borges Aragao, 113.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10444613, Ielly Christian Santos Araujo, 113.00, 9.17, 9.88, 19.05 / 10726724, Tairine de Araujo Sousa, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10689128, Wilame Nascimento Fernandes, 111.00, 6.42, 8.38, 14.80.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10252806, Estanislau Morais de Melo, 114.00, 12.00, 10.88, 22.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10087004, Ezequiel Silva Gomes, 114.00, 13.58, 11.38, 24.96 / 10444613, Ielly Christian Santos Araujo, 113.00, 9.17, 9.88, 19.05 / 10564385, Simone Monteiro Lima, 114.00, 13.58, 13.50, 27.08 / 10726724, Tairine de Araujo Sousa, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO LUÍS – MA

10161241, Adna Cristina Lacerda de Rezende, 110.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10760298, Alan Mesquita Nunes, 112.00, 12.00, 7.75, 19.75 / 10813985, Erika da Costa Poulis, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10016473, Franciele Silva Almeida, 113.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10420129, Helio Jose Affonso de Carvalho Neto, 112.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10256678, Jisaldo Cadete, 106.00, 12.00, 10.50, 22.50 / 10690880, Livia Eugenia de Souza Andrade, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10120386, Matheus Gabriel dos Santos Nascimento, 113.00, 15.00, 9.25, 24.25 / 10925361, Pedro Henrique do Nascimento Miranda, 106.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 11053736, Thais Silva Rodrigues, 111.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10157464, Weslley da Silva Mendes, 117.00, 10.67, 6.25, 16.92.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10286356, Neldisson Ferreira Sousa, 114.00, 7.84, 7.88, 15.72.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10477516, Joao Vitor Carvalho de Araujo, 112.00, 9.17, 9.38, 18.55 / 10996325, Jose Raimundo Lopes Junior, 115.00, 10.67, 9.25, 19.92 / 10924124, Marcio Dyego Teixeira Machado, 112.00, 13.58, 7.75, 21.33 / 10157464, Weslley da Silva Mendes, 117.00, 10.67, 6.25, 16.92.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARBACENA – MG

10258940, Bruna Duarte Stoduto, 116.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10986186, Humberto Barros Pinto, 109.00, 13.58, 10.00, 23.58 / 10496624, Jonas Lopes Avelar de Assis, 111.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10777456, Ludmila Azevedo Bianchetti, 114.00, 10.58, 10.88, 21.46 / 10783022, Misael Calebe Roberto Ventura, 107.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10839414, Evandro Cezar de Oliveira, 113.00, 12.00, 10.00, 22.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10148650, Daniela Cassia da Silva Matos, 111.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10071182, Giovane Lopes da Silva, 107.00, 10.58, 6.25, 16.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELO HORIZONTE – MG

10268805, Amarildo Vieira Chaves Junior, 110.00, 13.67, 12.88, 26.55 / 10356522, Ana Luisa da Silva Rodrigues Lacerda Moraes, 116.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10713957, Elzi de Medeiros, 116.00, 9.17, 9.25, 18.42 / 10943556, Gabriela Ribeiro Gomide, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10013858, Joelma de Cassia Dias Cabral, 108.00, 9.17, 10.00, 19.17 / 10238481, Junio Nunes Lopes, 111.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10347087, Natan Thalles Amado Rodrigues Rocha, 114.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10774759, Sandyelen Cristina Santos da Silva, 113.00, 10.58, 13.00, 23.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10492530, Christina Marcia Pereira Pinto, 111.00, 12.00, 9.38, 21.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10551477, Dayana Cristina Brito, 115.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10704198, Ednice Tavares Cruz de Souza, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CONTAGEM – MG

10661553, Alvaro Luiz Passos Ugolini, 105.00, 9.17, 9.38, 18.55 / 10024738, Daniel de Souza Penido, 109.00, 9.25, 5.75, 15.00 / 11029876, Debora Patricia de Souza, 113.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 11120211, Denis Rafael Clemente, 109.00, 13.58, 12.00, 25.58 / 10076306, Juliana Braga Alves, 104.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10019705, Lucas de Carvalho Alves, 115.00, 12.25, 7.88, 20.13 / 10463531, Orlando Cota Laia, 114.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10198464, Vania Cristina da Silva Pereira, 116.00, 10.58, 11.50, 22.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11251492, Samuel de Castro Salles, 110.00, 9.17, 13.50, 22.67.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10573916, Simone Martins Clemente, 109.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10671736, Yan Oliveira Araujo, 107.00, 10.67, 9.88, 20.55.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIAMANTINA – MG

10809936, Arildo Campos da Silva, 116.00, 13.58, 15.00, 28.58 / 10454049, Fernando Elair Vieira Santos, 111.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 10615010, Maria da Gloria de Quadros, 104.00, 10.58, 5.38, 15.96 / 10117470, Regiane Barroso Araujo, 111.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 11150729, Renato Viega da Silva, 107.00, 10.58, 9.38, 19.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10282406, Euler Goncalves dos Reis, 100.00, 9.17, 6.88, 16.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10487010, Maria Fernanda da Cruz Barbosa, 111.00, 10.58, 9.88, 20.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIVINÓPOLIS – MG

10575813, Andre Felipe Bernardes da Silva, 116.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10657740, Cristiane Mara Silva, 114.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10122732, Guilherme Lopes Rodrigues, 108.00, 13.58, 7.88, 21.46 / 11119044, Juliana Faria Queiroz Sena, 112.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10853998, Mariana Cristina Faria e Silva, 112.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10629212, Renato Pio da Fonseca, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10121023, Ricardo Nogueira dos Santos, 108.00, 10.58, 8.75, 19.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10351970, Dirceu Teixeira de Souza, 111.00, 12.00, 4.25, 16.25 / 11149742, Felipe Santos Camargos, 108.00, 10.58, 8.38, 18.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOVERNADOR VALADARES – MG

10113429, Andrea Fabiana Correa, 97.00, 9.25, 4.25, 13.50 / 10999587, Graziele Aparecida Barbosa Ramos, 114.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10361118, Luana Castro Martins, 113.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10091307, Miquesia Miller da Silva, 110.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10205408, Paulo Cesar Cunha Almeida, 112.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 11009201, Vinicius Gomes Pereira, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10813922, Elias Soares de Almeida Oliveira, 104.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10946540, Andrea Miranda Silva, 110.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10489781, Rhaynara Kristina Justino Silva, 113.00, 12.00, 15.00, 27.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUIZ DE FORA – MG

11018081, Ana Carolina Borges de Mattos Bittencourt, 116.00, 10.67, 7.25, 17.92 / 10933564, Helber Vieira Gregorio, 112.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10227521, Jose Roberto Dias Dantas, 112.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10593412, Patricia dos Santos Coelho, 107.00, 10.84, 9.88, 20.72 / 10436049, Paula Riboredo Beneterio Baeta, 116.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10100207, Paulo Sergio Oliveira da Silva, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11300363, Taiana Rubia Lisboa de Miranda, 113.00, 15.00, 11.50, 26.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10398023, Edmo Luiz Olavo, 112.00, 13.58, 9.38, 22.96 / 10399438, Edneia Aparecida Amancio, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MONTES CLAROS – MG

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira, 114.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10336019, Gabriela Vilas Boas Lopes, 113.00, 15.00, 8.75, 23.75 / 11324235, Jessica Silva Prates, 114.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10799057, Andre Magalhaes Leite, 117.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira, 114.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10946613, Edimilson Ribeiro de Souza, 113.00, 9.17, 10.75, 19.92.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OURO PRETO – MG

10181519, Andre Vinicius Acipreste Ribeiro, 113.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10257158, Andressa Bianca de Lima Santos, 114.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 10729460, Atila Tauana Felix Santos, 114.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 11422464, Carlos Eduardo Goulart de Souza, 108.00, 12.00, 10.50, 22.50 / 11105246, Davidson Victor Silva Lima, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10750055, Diego Buery Soares Oliveira, 115.00, 9.25, 5.75, 15.00 / 10011863, Flavio Henrique de Toledo Chaib, 113.00, 12.00, 4.25, 16.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10015117, Luane Spencer Narciso, 112.00, 15.00, 9.38, 24.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10257158, Andressa Bianca de Lima Santos, 114.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 10698259, Emerson Roberto Nascimento Souza, 108.00, 13.58, 4.38, 17.96 / 10970891, Talles Rosa das Dores, 108.00, 12.00, 11.38, 23.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX POÇOS DE CALDAS – MG

10610310, Alan Carvalho Reis, 111.00, 9.25, 9.38, 18.63 / 10586061, Felipe Pereira Pedro, 113.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10051881, Joseane Nunes Dias do Carmo, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10416808, Leticia Lopes Sanchez, 116.00, 13.67, 9.38, 23.05 / 10766954, Noely Lopes de Moraes, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10115925, Ana Clara Barbosa, 103.00, 10.58, 5.75, 16.33.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TEÓFILO OTONI – MG

10096165, Camila Costa de Oliveira, 111.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 11060411, Ive Neves Andrade, 116.00, 12.25, 11.38, 23.63 / 10016171, Jessica Morais Pereira, 116.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10927794, Luciene Ferreira da Silva, 111.00, 15.00, 6.25, 21.25 / 11130153, Mauricio Queiroz Andrade, 113.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10004583, Patricia Alves de Souza Costa, 114.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11040619, Adilson Gomes Silva, 112.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11024174, Danilo Estevao Alvarenga Batista, 110.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10026572, Marcelle Figueiredo Garcia Gomes, 114.00, 12.00, 8.38, 20.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERABA – MG

10115151, Alessandra Valerio da Silva, 106.00, 13.58, 7.88, 21.46 / 10642019, Andre Luiz de Paulo e Silva, 114.00, 12.00, 8.75, 20.75 / 10066658, Celso dos Reis Batista Dias Junior, 115.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10656378, Higor Tiago Neves, 110.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10384471, Liliane de Fatima Dias Serafim, 111.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 10077419, Luis Fernando de Lima, 110.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10564171, Luiz Fernando Correa de Araujo, 109.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10216920, Elvis da Cruz Celestino, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10674187, Juliana Flavia Gois Oliveira, 108.00, 13.58, 7.88, 21.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERLÂNDIA – MG

10413814, Eraldo Roseno dos Anjos, 106.00, 10.58, 4.88, 15.46 / 10890727, Erivaine Jose Matias, 112.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10661951, Gabriel Augusto Damascena, 111.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10579083, Henrique Soares Goncalves, 115.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10333133, Joao Pedro Rui, 112.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10945746, Paulo Henrique Silva de Mesquita, 113.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10754617, Rafael Alves Dourado Rocha, 107.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10996464, Taiana Gomes Schwitzky, 109.00, 10.58, 12.00, 22.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10533012, Ivalda Jaqueline Coelhopereira, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10480213, Maria Clara Alves de Souza, 114.00, 15.00, 7.88, 22.88 / 10810976, Matheus Henrique Ferreira de Deus, 112.00, 9.17, 10.00, 19.17.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10956369, Cristiano Alves Santos Silva, 104.00, 9.17, 4.25, 13.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VARGINHA – MG

10467610, Carina Carvalho Ferreira, 107.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10796374, Cintia Fabiana Oliveira, 113.00, 13.58, 11.38, 24.96 / 10626843, Juliana Cristina de Almeida, 116.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 11153597, Naiara Ferreira Rodrigues, 116.00, 13.67, 15.00, 28.67 / 10613654, Vinicius Antonio de Padua Cardoso, 116.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11083310, Julia Natalia Souza, 108.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10438180, Julia Karoline Teixeira Sabia, 114.00, 10.67, 12.88, 23.55 / 10233777, Kamila Silva Valentino, 115.00, 13.58, 10.75, 24.33.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPO GRANDE – MS

10613936, Alessandra Cunha de Amorim, 112.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10311474, Bruno Cesar de Souza, 112.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10815014, Guilherme Freitas de Arruda, 113.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10556890, Ledanir dos Santos Zago, 107.00, 10.67, 7.88, 18.55 / 10534836, Matheus Vera Cabral, 112.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10013831, Pedro Augusto dos Santos, 110.00, 10.58, 11.50, 22.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10356384, Carlos Henrique Carvalho Pascinho, 116.00, 10.58, 4.25, 14.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DOURADOS – MS

10550675, Cesar Souza dos Santos, 106.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10119135, Elisa Rodrigues, 112.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10097190, Ricardo Rosa, 105.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10802677, Susana Trindade Velasco, 114.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10656705, Tailine Saturnino da Costa, 110.00, 9.17, 9.88, 19.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10265169, Jackson de Melo Pires, 107.00, 10.58, 8.38, 18.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10097190, Ricardo Rosa, 105.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10244661, Rodrigo Ribeiro Campos, 112.00, 10.58, 4.25, 14.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CUIABÁ – MT

10131991, Alisson Piacentini Reis, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10703772, Deborah Domingos Souza Queiroz, 107.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10063986, Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes, 115.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10111062, Ivan de Jesus Santos, 113.00, 10.67, 8.38, 19.05 / 10260282, Maria Helena Cosenzo, 117.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10015598, Romero Alves da Silva, 111.00, 15.00, 10.88, 25.88 / 10672859, Samantha Alcantara Santos, 111.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10445514, Gilson Rocha de Freitas Junior, 111.00, 10.84, 8.50, 19.34.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10111062, Ivan de Jesus Santos, 113.00, 10.67, 8.38, 19.05 / 10260282, Maria Helena Cosenzo, 117.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10105817, Natalia Almeida de Freitas, 113.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10228508, Paulo Sergio Soares Garcia, 110.00, 12.25, 10.88, 23.13.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11066612, Isaac Silva Santos, 108.00, 10.58, 9.88, 20.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SINOP – MT

10924429, Danilo Cabral Gaspar, 109.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10936508, Isael Broiano dos Santos, 115.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10027601, Leonice Martins Stanoga da Silva, 108.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10928431, Maria Eduarda Gabriel Sato dos Reis, 116.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10802237, Rafaela Braun, 109.00, 9.25, 11.50, 20.75 / 10729016, Ricardo Vieira de Oliveira, 107.00, 9.25, 9.38, 18.63 / 10966503, Wannessa Alves de Bastos, 106.00, 12.00, 10.88, 22.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10425041, Francisco Gabriel Santos Melo, 116.00, 12.00, 10.00, 22.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10916812, Alisson Correa Ribeiro, 108.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10918523, Sueudes de Pontes Alexandre, 113.00, 10.67, 10.75, 21.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELÉM – PA

10869785, Alessandra dos Santos Alves, 111.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10901748, Artur da Silva Bastos, 110.00, 12.25, 11.38, 23.63 / 10591999, Bianca Pinheiro de Sousa, 111.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 10283337, Caroline da Cunha Carreiro, 107.00, 13.67, 13.50, 27.17 / 11131608, Cleidiane Hosana dos Santos Leal, 102.00, 9.25, 7.88, 17.13 / 10809671, Clemilton da Silva Diniz, 107.00, 9.17, 7.88, 17.05 / 10093041, Danilo Amaral Strauss Vieira, 105.00, 13.67, 9.25, 22.92 / 11054478, Davison Klener Ramos e Silva, 112.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 11026898, Dhiego Riccelly Ribeiro Xavier, 114.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10832806, Fabio Henrique Furtuna, 114.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10706278, Gleciane da Silva da Silva, 116.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10377665, Izaque Sobrinho Vieira, 114.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10137646, Jean Lourenco Pereira Gaia, 116.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10690352, Jhekson Leno Moreira Pantoja, 109.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10116946, Jhonatas Wesley Santana dos Santos, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10270581, Jimmy Apollo de Melo Azevedo, 110.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10621408, Liliane Fernandes Araujo, 115.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10476761, Luan Cruz Borges, 110.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10357480, Marcelo Tatsuya Ito Saito, 106.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10664106, Marcos Antonio Ianguas Junior, 115.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10210206, Maria Andresa de Sousa Fernandes, 109.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10677517, Matheus Xavier Smielevski, 115.00, 13.58, 10.88, 24.46 / 10155913, Wesley Monteiro de Oliveira, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10316301, Wilza de Jesus de Sales, 108.00, 8.88, 9.38, 18.26 / 10763399, Yasmin Nascimento Moita, 104.00, 12.00, 4.25, 16.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10842039, Ana Claudia Martins de Araujo Sena, 104.00, 9.25, 6.38, 15.63 / 10221069, Carmem Vania Santos da Silva, 108.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11071678, Daiane Cardoso dos Santos, 109.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10745990, Elen Fabiane Monteiro de Amorim, 109.00, 13.67, 12.00, 25.67 / 10832806, Fabio Henrique Furtuna, 114.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10925779, Hilderlan Correa dos Santos, 113.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10141358, Iago Sousa Leao, 111.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 10285327, Joao Francisco Nunes da Fonseca, 111.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10808621, Jose Henrique Maia da Silva, 114.00, 10.67, 7.88, 18.55 / 10152255, Leonilda Paula Goncalves, 113.00, 10.67, 9.25, 19.92.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARABÁ – PA

10464545, Ana Rita Felix Sirqueira, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 11309621, Celiana Leite de Sousa Pacheco Saad, 114.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10206024, Danielle Vieira Barros, 117.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 10284322, Defferson Guibbyson dos Santos Alves, 114.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10796961, Elizeu Ferreira Portela Neto, 111.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 11027687, Emerson Carlos Saraiva Santos, 112.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 10614733, Flavia Cruz da Costa, 106.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10047877, Jessica Maria da Silva Matias, 111.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10114679, Larissa dos Santos Sousa, 110.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10004472, Marcos Vinicio Correa Pantoja, 110.00, 15.00, 9.38, 24.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10597393, Thiago Estevam Chacon Pinto, 97.00, 10.58, 4.25, 14.83.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10667463, Aline Aquino de Souza Freitas, 101.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10784591, Cassio Araujo e Silva, 106.00, 10.67, 7.88, 18.55.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTARÉM – PA

10020429, Denise Leite de Almeida, 113.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10138782, Elem Cristina da Silva Martins, 113.00, 9.25, 13.50, 22.75 / 10051069, Elmison Saboia Vieira, 109.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 11055006, Georges Antonio Maria Rodrigues Macedo, 109.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10028763, Iago de Brito, 110.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10777256, Juliana Bezerra Medeiros Viana, 115.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10347326, Maria Liolina Ferreira de Lima, 105.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10153217, Marjolin Mouzinho da Silva, 112.00, 12.00, 7.88, 19.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10826225, Eloany Ferreira de Matos Pachoute, 108.00, 9.17, 6.38, 15.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10131683, Alvina Michelle Pimentel da Cunha, 104.00, 10.58, 10.50, 21.08 / 10640785, Elizeu Santos de Andrade, 115.00, 10.58, 9.88, 20.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINA GRANDE – PB

10686814, Ana Laura Piase, 113.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10235209, Celton Porto Ramos, 113.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10784017, Emanuelly Kenia de Azevedo Marques Medeiros, 112.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10569419, Neusa de Araujo Rodrigues Neta, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10856836, Alex de Oliveira Pereira da Silva, 102.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11088334, Audianne Alves de Lima, 102.00, 9.17, 8.38, 17.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11112043, Geane do Nascimento Oliveira, 114.00, 10.58, 10.00, 20.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10297826, Jessica dos Santos, 113.00, 12.00, 7.25, 19.25.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOÃO PESSOA – PB

10965804, Antonio Firmo da Silva Neto, 112.00, 15.00, 11.50, 26.50 / 10136052, Flavio Laerty de Melo Farias Barros Soares, 115.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10719794, Joao Luis de Andrade Holanda Filho, 113.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10728173, Kelly Moreira Rodrigues, 112.00, 10.67, 9.25, 19.92 / 10278517, Suelton Soares Santiago, 116.00, 12.00, 7.88, 19.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11411129, Jose Emilton Maciel Neto, 97.00, 12.00, 4.88, 16.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10058983, Damaris Henrique de Figueiredo, 111.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10039487, Jose Victor Cavalcanti Campos, 107.00, 12.00, 9.25, 21.25.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CARUARU – PE

11064952, Antonio Carlos da Silva, 118.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 10021549, Brenda Mylena Jordao Pessoa Xavier, 112.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10019660, Cinthia Fernanda Alves de Brito, 112.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10294979, Edielson Freitas de Oliveira, 114.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10577334, Guilherme Henrique Alves da Silva, 111.00, 9.17, 9.88, 19.05 / 11186543, Hian Hamon Amorim Barbosa, 108.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10086930, Jefferson Antonio Almeida Silva, 115.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10134533, Veronica Veras de Oliveira, 107.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10102831, Wanderlli da Paixao Santos, 106.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10513485, Carolina Azevedo de Brito, 109.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10621147, Everton Jose Cavalcanti Figuereido, 117.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 11296538, Helio Silva Barros, 113.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10102831, Wanderlli da Paixao Santos, 106.00, 10.58, 6.38, 16.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GARANHUNS – PE

10592607, Jose Carlos da Costa, 113.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10302455, Lays de Oliveira Baltazar, 114.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10979653, Salomao Roberto Soares dos Santos Turcato, 109.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10782372, Savani Mirelly Oliveira de Araujo, 93.00, 10.58, 4.25, 14.83.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10532559, Antonio Everton Gomes da Silva, 104.00, 9.25, 9.88, 19.13.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETROLINA – PE

10068607, Antonio Vieira da Silva, 112.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 10732719, Carlos Antonio Leal de Araujo, 107.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10458728, Marilia de Carvalho Lima Bastos, 117.00, 10.67, 9.38, 20.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10253457, Claudiana Maria de Souza, 112.00, 12.00, 8.75, 20.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10996229, Cristiano de Sousa Silva, 111.00, 10.58, 9.88, 20.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RECIFE – PE

10254984, Anna Helena Oliveira Santana, 108.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10018738, Ramon do Nascimento Barboza, 117.00, 9.17, 8.75, 17.92 / 10745240, Romulo de Leiros Araujo, 114.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10983014, Thiago Francisco Ferreira de Souza, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10204084, Walter Geraldo Nascimento Correia de Amorim Filho, 107.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10620344, Wavison Matheus Pires Sobrinho, 116.00, 12.00, 11.50, 23.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10468133, Renato Jose Cavalcanti Camara, 110.00, 10.58, 11.50, 22.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10029092, Gilmar de Oliveira Estevao, 112.00, 12.00, 7.75, 19.75 / 10413347, Raphaela Mikaelly Santos de Oliveira, 110.00, 10.58, 9.88, 20.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TERESINA – PI

10718073, Ana Clara Araujo Leal, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10055419, Francisco Matheus Rodrigues Leal e Silva, 117.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 11006755, Lincol Luz de Carvalho, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10478248, Orestes de Oliveira Lira, 114.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10895676, Sergio dos Santos Sousa, 113.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10417910, Tiago Fernando Aragao Silva, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10694425, Mylene Miranda Costa, 112.00, 12.00, 10.88, 22.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10947427, Dayana Lais Oliveira dos Santos, 112.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10058185, Helena Cristina Silva Lopes, 113.00, 7.84, 11.38, 19.22.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11049420, Lazaro Ferreira Borges, 116.00, 15.00, 15.00, 30.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CASCAVEL – PR

10327113, Alexandre Mozart da Fonseca, 109.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 11254018, Beatriz Benicio Pizapio Wiltner, 111.00, 15.00, 8.38, 23.38 / 10441194, Carolina Hofmann Vareli, 112.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10838514, Igor Gomes Pierdona, 116.00, 15.00, 10.75, 25.75 / 10256035, Tiago Aguila Correa, 111.00, 10.58, 13.50, 24.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11174609, Fabio Marcel Wosniak, 108.00, 12.00, 10.75, 22.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10086160, Helen Kathiusca da Silva, 115.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10333904, Jamile Chaves Campelo Moraes, 109.00, 9.17, 4.88, 14.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CURITIBA – PR

10012773, Fernanda Marchesini Altheia, 113.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10536689, Melania Conopka, 106.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10151186, Rafael de Jesus Vieira, 114.00, 13.58, 12.88, 26.46 / 10943058, Sergio Luis Santana Junior, 115.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10755853, Wesley Borges Ferreira, 113.00, 10.58, 10.75, 21.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10668583, Ana Lourdes Panatta, 114.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10264950, Marcos Paulo Ribas, 115.00, 9.25, 7.25, 16.50.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX LONDRINA – PR

10619746, Henrique Sella Kerst, 109.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10233513, Karina Leite Pereira, 109.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 11099718, Ligia Pricilia Alves dos Santos, 111.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 11016827, Marcos Antonio Roman Varjao, 109.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11103340, Diego Roberto Dias, 111.00, 12.25, 13.00, 25.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11016827, Marcos Antonio Roman Varjao, 109.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10456857, Michele de Carvalho Verissimo, 109.00, 10.67, 9.38, 20.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARINGÁ – PR

10752831, Grazielli Rodrigues Carobeli, 114.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10589521, Igor Botelho Duarte, 115.00, 13.58, 9.38, 22.96 / 10607326, Jessica da Silva Bisikirkas, 112.00, 10.58, 5.75, 16.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10475913, Stefania Duarte Batista, 110.00, 12.00, 9.88, 21.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PONTA GROSSA – PR

10636280, Eduardo de Mattos Pawlak, 118.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10245855, Fernanda Melo de Andrade, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10874163, Jeniffer Amanda Saffraider Smiguel, 106.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10011658, Jocelene de Oliveira Souza, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10994422, Lucas Sabatoski, 112.00, 12.00, 9.38, 21.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10728586, Junior Cezar Ferreira, 102.00, 8.80, 5.75, 14.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10303997, Isabel Cristina Wierzba, 112.00, 12.00, 4.25, 16.25.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

10338968, Andressa Brum da Silva, 116.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10222712, Angela Maria Gomes Barbosa, 113.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10744604, Bruna Benites Fantappie, 111.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 11065838, Ederson da Silva Vieira, 107.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10479769, Gabriel Rodrigues Rocha, 116.00, 15.00, 10.75, 25.75 / 10916399, Janaina Borges Cavalcanti Paiva, 113.00, 10.67, 12.88, 23.55 / 10964357, Joyce dos Santos Sanches, 110.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10432851, Juliana Pereira Passos, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10205831, Kayque Barbosa Ferreira, 116.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10400854, Larissa Teixeira Caruso de Azeredo, 109.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10620841, Laura Rangel Andraus Crispim, 115.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10276881, Luana Emanuely Maciel Ribeiro, 114.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10412126, Lucas Fernandes Chempe, 112.00, 10.58, 8.75, 19.33 / 10870272, Marcia dos Santos Rapoza, 118.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10155961, Saul Cordeiro Viana, 108.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 10163622, Sidney de Almeida Novato, 109.00, 9.25, 5.75, 15.00 / 10141385, Thiago Viana Bissonho, 116.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10048225, Tiago Fartes da Silva Moraes, 108.00, 10.58, 6.25, 16.83 / 10436110, Vanderson Rufino de Freitas Dias, 114.00, 9.17, 12.88, 22.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10292162, Suzane Acioli Aschar, 113.00, 12.00, 6.88, 18.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10157500, Francine da Conceicao Souza, 111.00, 12.00, 9.25, 21.25 / 10150859, Herivelton Tavares Soares, 111.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10205831, Kayque Barbosa Ferreira, 116.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10068889, Nadia Aparecida Henrique das Dores, 113.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 11042158, Rafael da Silva Moreira Sousa, 103.00, 10.84, 8.38, 19.22 / 10163622, Sidney de Almeida Novato, 109.00, 9.25, 5.75, 15.00 / 10958847, Tadeu dos Santos, 112.00, 12.00, 11.38, 23.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DUQUE DE CAXIAS – RJ

10106095, Alvaro Vicente Costa Silva, 112.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10575599, Amanda de Oliveira Ferreira, 115.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10076763, Andreza Clementino de Paula, 111.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10635029, Anna Paula Ferreira de Souza, 113.00, 12.00, 4.25, 16.25 / 10727696, Ayrton Duarte do Monte, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10422637, Beatriz Melo de Carvalho, 116.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles, 112.00, 9.17, 9.38, 18.55 / 10701872, Caroline Ribeiro Menezes dos Santos, 113.00, 10.67, 7.75, 18.42 / 10039377, Cintia Bezerril das Flores Guimaraes, 115.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10687368, Felipe Beliene Silveira Pio, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10975086, Fernando Macario dos Santos, 113.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10540409, Guilherme Fontes Ferrari, 114.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 11097790, Gustavo Felipe Rocha, 112.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10199518, Izabelle Freitas Fioravanti, 112.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10796347, Joao Pedro Krauss Lopes, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10728230, Lais Pereira Vimeney Rocha, 113.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10000682, Luana Soares Silvestre Scardini, 114.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10035002, Lucas Lima Dias, 112.00, 12.00, 10.75, 22.75 / 10453575, Marco Antonio Albuquerque Lima, 110.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10117254, Michel Alves da Silva Soares, 103.00, 7.84, 9.38, 17.22 / 10121811, Pamela de Almeida Oliveira Schiavo, 105.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10488999, Paulo Leonardo Coutinho Barbosa, 116.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10365680, Rayanny Barros Esmeraldo Arrais, 115.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10482204, Samuel Henrique de Sousa Maciel, 115.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 10469543, Sirlene Vieira da Costa, 117.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10229545, Suelen de Mattos Monsor, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 11064206, Suellen da Nobrega Coroa, 116.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10214992, Tatiana Moreira Rosa Smarrito, 112.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10745890, Thyago Vitoriano Souto, 110.00, 10.58, 8.38, 18.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10225697, Monica Pennaforte Dinelli, 108.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10050216, Vergilio Jose Thomaz de Almeida Oliveira, 114.00, 12.00, 7.38, 19.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10635029, Anna Paula Ferreira de Souza, 113.00, 12.00, 4.25, 16.25 / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles, 112.00, 9.17, 9.38, 18.55 / 10944599, Bruna de Oliveira Correa, 115.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10975086, Fernando Macario dos Santos, 113.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10074006, Glaycon Maia de Oliveira, 112.00, 7.84, 12.00, 19.84 / 10054322, Leonardo Ribeiro de Andrade, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10064111, Lucius Menezes Villar, 106.00, 0.00, 7.25, 7.25 / 10004640, Marlon Augusto Neves do Nascimento, 111.00, 12.00, 8.75, 20.75 / 10980265, Paulo Roberto Reis dos Santos, 106.00, 7.84, 7.88, 15.72 / 10229545, Suelen de Mattos Monsor, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10816542, Victor Hugo Goncalves de Almeida, 110.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10593898, Victor Martins de Oliveira Machado, 106.00, 9.25, 7.88, 17.13.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10137990, Ana Luiza Sanches de Oliveira, 113.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10874056, Luana Ferreira Meira, 111.00, 9.17, 11.50, 20.67.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NITEROI – RJ

10084502, Amanda Jardim de Medeiros, 118.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10152892, Anderson Teixeira Costa Junior, 109.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10007135, Beatrice Rocha Carrilho, 111.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 10514187, Bruna Giannecchini, 104.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10087089, Carolina Freixo Calazans Fiuza, 112.00, 9.25, 11.38, 20.63 / 10229367, Charley Gomes Machado, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10142458, Cintia Santos Coutinho de Mattos, 113.00, 10.67, 10.88, 21.55 / 10209283, Dagila Holanda Dias, 119.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10390212, Daiane Cristina da Silva Moura, 105.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 11037084, Daniel Costa Bezerra Ramos, 113.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10662611, Erick Madureira de Araujo, 111.00, 12.17, 13.00, 25.17 / 10060140, Felipe Lopes de Carvalho, 116.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10759462, Joao Pedro Prado Henriques, 108.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10650724, Luiza Marinho de Barros Vianna, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 11193377, Mariana Pereira da Costa, 114.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10138563, Matheus Penaforte Berbert Sodre, 114.00, 13.58, 12.00, 25.58 / 10695915, Michel Martins Suruagy, 111.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10056748, Natha Carvalho de Oliveira, 113.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10117133, Rhalf Magalhaes Braga, 111.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10272567, Ryan Ribeiro Martins Pereira, 110.00, 9.25, 13.50, 22.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10365283, Edivam Gomes da Cruz Santos, 100.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10853141, Vilma Ferreira da Silva de Souza, 108.00, 7.84, 7.88, 15.72.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10152892, Anderson Teixeira Costa Junior, 109.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10816321, Emanuelle Ribeiro Martins, 114.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10022822, Luciana Campos da Silva Cavalcante, 106.00, 10.58, 4.25, 14.83 / 10935649, Michelle de Jesus Rodrigues, 112.00, 10.58, 10.88, 21.46 / 10003132, Pedro Vitor da Silva Monteiro, 113.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 10489381, Tayna Araujo Pinto, 117.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10492719, Joevelin Alves Couto da Silva, 112.00, 10.58, 6.38, 16.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETRÓPOLIS – RJ

11012129, Adriano Max Martins Jorge, 115.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10989375, Alessandro Pinhati Cabral, 114.00, 15.00, 7.25, 22.25 / 11248573, Amanda Ferreira da Silva, 117.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10633820, Antonio Carlos Oliveira Junior, 113.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10140264, Claudinea Rodrigues, 109.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10113505, George de Carvalho, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10343173, Giseli Carvalho da Costa Ferreira, 113.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10143745, Giuliano Barros Silvestre, 105.00, 15.00, 6.38, 21.38 / 10422619, Glaucio Freitas Ezequiel, 109.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10986596, Graziela Dantas de Oliveira Almeida, 115.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10639206, Iris Sales Rocha Neves, 109.00, 10.67, 9.88, 20.55 / 10118111, Jonata Argolo de Matos, 115.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10391109, Jose Carlos Carvalho da Silva, 110.00, 10.67, 7.25, 17.92 / 10289812, Luiz Pereira da Silva Junior, 105.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10050447, Magno Manoel Santos Pereira, 103.00, 7.84, 4.25, 12.09 / 10891561, Paulo Luiz Pinto Junior, 109.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10280157, Rafael Jose Pereira Paz, 113.00, 12.17, 13.00, 25.17 / 10321649, Rebecca Coutinho Guedes da Rocha, 109.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10397092, Shirley Marques Albuquerque Lemgruber, 113.00, 9.17, 7.25, 16.42 / 10108162, Vanessa de Jesus Martins, 109.00, 12.00, 10.50, 22.50 / 10331187, Vitoria do Nascimento Oliveira, 116.00, 10.58, 12.88, 23.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10904343, Brenno Barbosa de Araujo, 103.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10031181, Adriano Coelho Simoes, 109.00, 9.25, 11.50, 20.75 / 11012129, Adriano Max Martins Jorge, 115.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10160408, Aline Martins Silva, 113.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10234014, Danilo Miranda da Silva, 114.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10128347, Ivan da Silva Dantas, 111.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10118111, Jonata Argolo de Matos, 115.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10835801, Rafaela Carvalho Nunes, 111.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10547866, Vitor Garcia Lopes, 112.00, 12.00, 9.25, 21.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10770431, Walmir da Silva Santiago Junior, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO DE JANEIRO – RJ

10776882, Andrea da Silva Karam Gama, 117.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10116089, Andreza Martorelli Mattos, 113.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10184599, Anne Victoria Rocha Brasil de Oliveira, 109.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10480192, Bruno da Vinha Romanelli Woczinski, 112.00, 15.00, 11.50, 26.50 / 10346600, Bruno Sousa Lima, 115.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10535360, Davidson Furtado Dias, 108.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10357803, Dayane Lemos Silva, 113.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10952281, Diego Bruno Silva de Souza, 117.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10374554, Diego Tosta Peres, 113.00, 12.00, 9.01, 21.01 / 10001797, Douglas Medeiros Silva, 114.00, 9.25, 10.88, 20.13 / 10715333, Ednaldo Felipe de Santana, 113.00, 15.00, 10.00, 25.00 / 10676595, Fernanda Correia da Silva, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10760766, Gabriela do Carmo Lima Dias, 115.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10213217, Heloise Lago Ribeiro Neto, 108.00, 7.84, 7.88, 15.72 / 10012200, Igor Siqueira Machado, 118.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10308969, Luiz Felipe Alves Nogueira, 115.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10487552, Marcos Jose Duarte de Almeida, 110.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10475688, Marlene dos Santos Araujo, 114.00, 12.00, 9.25, 21.25 / 10868686, Nathalia Hammes, 114.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10256109, Pedro Reis Vilain, 112.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10092149, Rafael Lucas Barbosa de Oliveira, 112.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10807031, Rafael Lucena dos Santos, 116.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10131267, Rodrigo Bahiense Rosa, 114.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10183370, Sandoval Assis de Medeiros Junior, 114.00, 9.17, 10.88, 20.05 / 10779729, Vicente Mayrink Paes, 110.00, 7.84, 10.00, 17.84 / 10857202, Welington da Silva Oliveira, 117.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10988452, Yuri Padilha Loureiro Guerra, 108.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10083046, Marcos Aurelio da Silva, 105.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10086418, Renata Ferreira da Silva Rebelo, 106.00, 10.58, 12.00, 22.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11087698, Alex Sandro dos Santos Monis, 109.00, 9.17, 9.38, 18.55 / 10357803, Dayane Lemos Silva, 113.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10781120, Debora Hellen Soares Telles, 113.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10715333, Ednaldo Felipe de Santana, 113.00, 15.00, 10.00, 25.00 / 11122717, Jeniffer Catarine da Silva de Almeida, 116.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10025204, Joao Gabriel da Cruz Costa, 113.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10570660, Joao Henrique da Silva Santos, 111.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 10799194, Marcos Dante dos Santos, 108.00, 10.58, 8.50, 19.08 / 10062060, Robson Bernard Campos da Silva, 108.00, 10.58, 5.75, 16.33.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VOLTA REDONDA – RJ

10960124, Ana Paula Pessanha de Freitas Bezerra, 113.00, 15.00, 13.00, 28.00 / 10128883, Andreia Michels de Moraes, 115.00, 10.58, 10.88, 21.46 / 10682766, Angelica Amorim Braga, 116.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10747060, Barbara Delmonte Quirino, 110.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10050926, Caio de Oliveira Almeida, 112.00, 10.67, 6.38, 17.05 / 10562918, Daniela Dias Vercosa, 114.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10038674, Debora Borges Queiroz, 114.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10206035, Fabio Brasilino Antunes, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10972507, Fabio Geonnasi Rodigues, 113.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10191605, Gilberto Ferreira Eugenio, 110.00, 12.00, 8.75, 20.75 / 10096258, Isabelle Cordeiro Martins da Silva, 111.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus, 112.00, 10.58, 7.51, 18.09 / 11017051, Julio Cesar Barbosa Machado Junior, 111.00, 9.17, 10.50, 19.67 / 10601641, Lidiane Coutinho Cabral, 115.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10078092, Luciana Barros de Oliveira, 113.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10982116, Luis Filipe Araujo Marques, 113.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 10709261, Luis Otavio Correia da Silva, 111.00, 10.67, 9.88, 20.55 / 10034449, Marcus Vinicius Vale de Souza, 116.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro, 110.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10126795, Naiche Rodrigues Vieira de Barros, 108.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula, 108.00, 9.25, 9.88, 19.13 / 11073139, Raquel Beltrao Ximenes, 111.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10243154, Raquel Pereira dos Santos Souza, 114.00, 12.25, 9.25, 21.50 / 10908671, Viviane Aparecida Vieira Nogueira Braga, 118.00, 12.00, 10.75, 22.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11485701, Debora Cristina Silva de Oliveira, 113.00, 10.58, 10.75, 21.33 / 10936053, Ezinaldo Mendes Teixeira, 110.00, 10.58, 11.38, 21.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10079213, Abner de Oliveira Silva, 111.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10538519, Aline Santos da Purificacao, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10755726, Debora Vieira da Silva, 112.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10987920, Elza Cristina Vieira Celestino, 114.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10206035, Fabio Brasilino Antunes, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10735709, Hyanne da Silva Medeiros Elidio, 109.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus, 112.00, 10.58, 7.51, 18.09 / 10315868, Leonardo de Oliveira Eleoterio, 107.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro, 110.00, 10.67, 13.50, 24.17 / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula, 108.00, 9.25, 9.88, 19.13 / 10080398, Wellington Rodrigues dos Santos, 109.00, 10.67, 7.88, 18.55.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MOSSORÓ – RN

10416537, Felipe Savio Gomes da Costa, 117.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10493200, Gabriel Hermann dos Santos Lima, 118.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10705850, Thiago Carvalho Caraca, 113.00, 12.00, 10.88, 22.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10070888, Railson Ramos de Souza, 110.00, 10.58, 13.50, 24.08.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NATAL – RN

11034930, Aline Dayane Nunes da Silva, 117.00, 10.58, 8.75, 19.33 / 10847557, Clesio Cesar de Oliveira Junior, 116.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10985906, Giordano de Souza Araujo, 116.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 11387378, Girlian Antonio dos Santos, 112.00, 15.00, 6.25, 21.25 / 10062518, Hoygenis Bezerra Dantas, 113.00, 10.67, 15.00, 25.67 / 10762818, Karolina Duarte Mateus Varela, 108.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 11021656, Marcio Estevao Freitas Diogenes, 111.00, 10.58, 13.50, 24.08 / 11189031, Pedro Paulo Costa Maia, 115.00, 13.67, 9.25, 22.92 / 10243484, Rauan Hiago da Silva, 114.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10927912, Edivanio Henrique Melo da Silva, 106.00, 10.58, 12.88, 23.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10593512, Ana Carolina da Silva Alexandre, 115.00, 10.58, 4.25, 14.83 / 10205730, Leticia do Carmo Souza, 117.00, 12.00, 13.50, 25.50.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO VELHO – RO

10063417, Alexsandra Padilha, 113.00, 13.58, 9.38, 22.96 / 10207691, Alice Silva de Sousa, 109.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10142285, Breno Rafaga Santana, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10920205, Bruna Nunes Galdino, 108.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10764891, Francisco Viana da Silva Junior, 113.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10764158, Gilberto Robert Junior Santos Dias, 113.00, 12.00, 11.13, 23.13 / 10492493, Ingrid Thais de Oliveira, 117.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10368864, Josias dos Santos, 117.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10455533, Leandro da Silva Lima, 113.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10641423, Matheus Luciano Gomes, 117.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10115601, Matheus Rodrigues Torrente, 103.00, 9.17, 6.25, 15.42 / 10940851, Sarah Naiara de Oliveira Gomes, 111.00, 10.58, 12.00, 22.58 / 10384771, Tamyris Nunes Gomes, 110.00, 15.00, 10.00, 25.00 / 10116729, Thaina Pinto Vieira, 114.00, 12.17, 9.88, 22.05 / 10155377, Thiago Abu Samra Bonellar Dutra, 115.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11543806, Valdirene Neumam Lino dos Santos, 103.00, 10.58, 5.75, 16.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11022941, Arlete de Sousa Cabral, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10920205, Bruna Nunes Galdino, 108.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10127347, Gabriel Lucas Vieira Veiga, 113.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 11145247, Giselli Ferreira de Souza, 111.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10368864, Josias dos Santos, 117.00, 10.67, 9.38, 20.05 / 10280482, Mikaela Dieiniffer Pereira Rodrigues, 105.00, 12.00, 6.38, 18.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BOA VISTA – RR

10201941, Debora de Oliveira, 106.00, 9.25, 9.38, 18.63 / 10865548, Fernanda Dutra de Oliveira, 109.00, 9.17, 11.50, 20.67 / 10790158, Guilherme Igor Fernandes de Souza, 110.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10556602, Laina Cristina Silva Pinto, 108.00, 10.58, 6.25, 16.83 / 10851985, Micaella Fernandes Farias, 117.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10532864, Pablo Henrique Santos Moreira, 114.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 11097625, Simone Soares de Santana Valenca, 110.00, 10.58, 7.75, 18.33 / 10511963, Yana Maria Barbosa de Lima, 113.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10021184, Raiza Dias de Souza, 116.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10592528, Ana Paula Santos da Silva, 116.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10201941, Debora de Oliveira, 106.00, 9.25, 9.38, 18.63 / 10736815, Geisa de Souza Carneiro, 106.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10556602, Laina Cristina Silva Pinto, 108.00, 10.58, 6.25, 16.83 / 10010782, Massilena de Jesus Silva, 112.00, 15.00, 11.38, 26.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAXIAS DO SUL – RS

10259324, Esdras Vinicius dos Santos, 111.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 11109004, Luiz Valenga Junior, 114.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10315237, Samile Lais Kahl Mueller, 114.00, 15.00, 11.38, 26.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10315944, Jose Tiago Sebastiany, 114.00, 10.58, 5.75, 16.33.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CANOAS – RS

11008905, Ana Paula Fraga Rachi, 115.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10525900, Karina Anastacia Pinto da Costa, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10553720, Sandra Mara Silveira da Silva, 107.00, 13.58, 9.25, 22.83 / 10909883, Tais Silva de Almeida, 117.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10595651, Zelomar Vargas Freitas, 110.00, 12.00, 11.38, 23.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10399078, Jair Franz Santos Barreto, 107.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10526857, Bruno Coelho Rodrigues, 105.00, 7.84, 9.88, 17.72 / 11139512, Nilton Jesus de Campos, 103.00, 12.00, 8.38, 20.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IJUÍ – RS

10074299, Emanuelle Tobias Wojciechowski Nardao, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10597563, Matheus Silva de Souza, 112.00, 12.00, 13.50, 25.50.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NOVO HAMBURGO – RS

10896990, Jessica Aparecida Duarte Funck, 112.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10388960, Joao Eduardo Martinelli Krein, 115.00, 15.00, 10.75, 25.75 / 10861158, Lucas Garcia Padilha, 113.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10180882, Moises Hommerding, 114.00, 10.58, 2.75, 13.33 / 10007072, Rodrigo Kempf da Silva, 112.00, 9.17, 12.00, 21.17.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10264547, Andreia Oliveira dos Santos, 113.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10971935, Debora Reis Conceicao, 114.00, 10.58, 11.38, 21.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PASSO FUNDO – RS

10376392, Eduardo Alexandre Albarello, 115.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10138017, Janquiele Fernandes Comim, 116.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10211345, Letierry Levandoski, 112.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10676168, Leonildo Armenio Barlette Trenhago, 110.00, 10.58, 9.88, 20.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10013528, Andressa Holthausen, 115.00, 12.00, 15.00, 27.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PELOTAS – RS

10298969, Antoniela Aguiar de Aquino, 116.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10790304, Leticia George Garcia Peres, 114.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10250009, Lucieni Lopes Saraiva, 113.00, 7.84, 9.88, 17.72 / 11034113, Vinny Castro Carvalho, 108.00, 7.84, 6.25, 14.09.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11001599, Paulo Cesar Rosa Braga, 110.00, 13.58, 7.25, 20.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO ALEGRE – RS

10481954, Fernanda Lindner Tassoni, 114.00, 12.00, 13.00, 25.00 / 10165754, Geovanna Paula Fernandes da Silva, 112.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10944822, Lawrence Tahiad de Paula Alves, 114.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10911577, Vittorio da Silva Britto, 117.00, 9.17, 7.75, 16.92.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10104082, Renato Damo, 113.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10683238, Aline Lima do Nascimento Gomes, 109.00, 10.58, 4.25, 14.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTA MARIA – RS

10744596, Cibele da Costa Vicente, 115.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10350626, Cristiane Silva do Carmo Lehnhard, 112.00, 9.17, 13.50, 22.67 / 10554106, Felipe Salles Moro, 113.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10576242, Luise Ferraz Goncalves, 116.00, 10.58, 10.00, 20.58 / 10353511, Valquiria Malinowski, 107.00, 9.17, 10.50, 19.67.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10811002, Gabriela Malmann da Silva, 111.00, 12.00, 10.75, 22.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10873573, Evilas Madruga Machado, 107.00, 10.67, 7.75, 18.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX URUGUAIANA – RS

10527543, Diogo Vinicius Pinto Junior, 113.00, 10.58, 13.13, 23.71 / 10623921, Francis Machado Goncalves Wagner, 118.00, 13.58, 11.50, 25.08 / 10071878, Vinicius Macedo Pereira, 114.00, 15.00, 9.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10993879, Larissa Silva dos Santos, 108.00, 10.58, 11.38, 21.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CHAPECÓ – SC

10272814, Karine Bender, 116.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10058455, Leticia Darc Brocardo, 115.00, 10.67, 11.50, 22.17 / 10043904, Thiago de Oliveira de Jesus, 109.00, 10.58, 9.38, 19.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10569414, Juliane Correa de Linhares, 109.00, 12.00, 8.38, 20.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10162052, Flavia Dias Santos, 107.00, 12.00, 11.38, 23.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CRICIÚMA – SC

10596202, Flavia Janisch, 115.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10644627, Isadora dos Santos Barbosa Ferreira, 115.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10017918, Juliana Bocianoski Felippe, 114.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 10537760, Marcal Massaferro de Andrade, 114.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10785523, Tiago de Costa Goncalves, 111.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10002288, Leticia Aline dos Santos Justi, 115.00, 15.00, 11.38, 26.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BLUMENAU – SC

10912085, Fernando Jose Fachini, 112.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10621087, Joannes Ferrari, 115.00, 12.00, 12.88, 24.88 / 10065943, Rafael dos Santos, 113.00, 12.00, 10.50, 22.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10134595, Jenifer Daniela Souza Mello, 106.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10375809, Davi Antoniel Filipi Cardoso, 116.00, 15.00, 15.00, 30.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10640413, Gilmara Cristina dos Santos Gomes Debastiane, 116.00, 13.58, 9.38, 22.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FLORIANÓPOLIS – SC

10627300, Adriana Oliveira Peixinho de Carvalho, 109.00, 10.67, 4.25, 14.92 / 10560972, Andre Luis Antunes Fernandes da Veiga, 115.00, 9.25, 10.00, 19.25 / 10765253, Anna Paola Sodre Vieira, 114.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10208324, Jalisson Rufino de Sousa, 116.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10788567, Pedro Arthur Berthier de Almeida Tedesco, 107.00, 10.58, 7.75, 18.33.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11168394, Giovanna Volpato Simoes, 103.00, 9.17, 4.25, 13.42.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11154625, Vinicius Duarte Miguel, 111.00, 10.67, 10.75, 21.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOINVILLE – SC

10427559, Ana Carla Kalatai, 116.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10036987, Bruno Sousa de Alencar, 115.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10048663, Gabriel Felipe Becker, 109.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10044618, Karina Pilchbiski Lima, 117.00, 12.00, 11.50, 23.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10140067, Geovani Sardagna, 102.00, 12.00, 8.38, 20.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11023364, Maria Madalena Ribeiro Malicscki, 109.00, 9.25, 9.88, 19.13.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARACAJU – SE

10771997, Edjan da Silva Oliveira, 110.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10475261, Fernando Ferreira Alves, 109.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 11150996, Glaucia Teles de Sousa, 108.00, 12.00, 10.88, 22.88 / 10387558, Victor Fernando Alves Carvalho, 117.00, 15.00, 13.00, 28.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10671988, Fabricio Cruz dos Anjos, 111.00, 9.25, 7.38, 16.63.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11068693, Douglas Vitoria dos Santos, 114.00, 12.00, 9.25, 21.25.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ABCD – SP

10785117, Gildemar Duarte Reis, 111.00, 12.25, 9.88, 22.13 / 10707143, Paulo de Oliveira Motta Filho, 110.00, 10.58, 8.50, 19.08.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11220226, Jorge Luiz Bernardo da Silva, 105.00, 10.67, 9.38, 20.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARAÇATUBA – SP

10703670, Joao Lucas Barbosa Pretto, 115.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10219147, Matheus Fagundes Massa, 112.00, 12.00, 15.00, 27.00 / 10334126, Priscila Bennati Santana, 111.00, 12.00, 5.75, 17.75 / 10923670, Valeria Cristina Sacco, 115.00, 13.58, 7.88, 21.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10093117, Stefani Pina de Souza, 110.00, 10.67, 15.00, 25.67.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10901978, Maiara Rizzo Costa, 97.00, 13.58, 6.38, 19.96.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARARAQUARA – SP

11018756, Aguida Katia Leal do Nascimento, 113.00, 10.58, 5.75, 16.33 / 10447542, Alessandra Facirolli Diogo Martins, 115.00, 12.00, 11.50, 23.50 / 10229320, Alex Sandro Guimaraes, 109.00, 15.00, 12.00, 27.00 / 10760312, Carolina Canato, 111.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10377009, Diego de Camargo Alvarenga, 112.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 11040093, Nadia Villa, 110.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 11059770, Pedro Verdinelli Marques Luiz, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10755980, Gustavo Almeida Falco, 116.00, 12.00, 7.25, 19.25.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10312258, Givanildo dos Santos Novais, 112.00, 13.67, 8.75, 22.42 / 10367980, Irene Maria Alarcia, 109.00, 15.00, 9.38, 24.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BAURU – SP

10320494, Ary Batista Rocha Junior, 116.00, 12.25, 7.88, 20.13 / 10495615, Daniel Jabur Lot Silva, 112.00, 15.00, 9.38, 24.38 / 10393634, Franciele Cristina Ribeiro da Silva, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10737827, Thais Desan de Castro Martins, 115.00, 15.00, 13.50, 28.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11293635, Edilaine Cristina Ferreira, 113.00, 10.58, 6.38, 16.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10778066, Cristian Lee Silva Colombo, 107.00, 10.58, 8.75, 19.33.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINAS – SP

10319776, Jhenne Kallen Santos Silva, 111.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10813590, Maria do Carmo Martins Lima Lopes, 114.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10569153, Patricia de Oliveira Marchezine, 113.00, 13.58, 9.01, 22.59 / 11166356, Rayssa Moraes Sousa, 116.00, 12.00, 12.88, 24.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10676222, Cristina Aparecida Pinto, 109.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10986333, Valdecy dos Santos, 108.00, 10.58, 7.25, 17.83.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GUARULHOS – SP

10055677, Erika Taira Ue, 111.00, 10.58, 7.25, 17.83 / 10572790, Jose Roberto dos Santos, 114.00, 12.25, 11.50, 23.75 / 10253356, Leonardo Tosi de Mello, 109.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10958207, Matheus Ferreira Jacintho, 107.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10749470, Sheila Candida Felipe Martins, 114.00, 10.58, 9.38, 19.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10378185, Eduardo Ferreira da Silva, 108.00, 9.17, 6.38, 15.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10828663, Lucas dos Reis Santana Rodrigues, 114.00, 12.00, 12.00, 24.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUNDIAÍ – SP

10129355, Barbara Cerqueira Souza, 116.00, 12.00, 9.38, 21.38 / 10879174, Erico Augusto Leiva, 113.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 11438945, Henrique Montenegro Belmiro de Souza, 107.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10523955, Luis Felipe Morollo Franco de Almeida, 110.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10682536, Thamara Ana Fernandes Silveira, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 11146101, Thiago Faria Silva de Araujo, 108.00, 10.58, 8.38, 18.96.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10595185, Gessica Targa de Souza, 116.00, 15.00, 10.88, 25.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11042921, Ana Maria Souza Pereira, 111.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 11173429, Marcelo de Andrade, 104.00, 12.00, 12.00, 24.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARÍLIA – SP

10734355, Bruno Cesar Batista, 114.00, 10.58, 11.13, 21.71 / 10433766, Giseli Daiane Pereira Caires, 116.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10560909, Renan Romera Mariano da Silva, 109.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10842287, Renata Prado de Souza Santos, 108.00, 12.00, 6.38, 18.38 / 10163538, Viviane da Silva Sousa, 111.00, 13.58, 12.00, 25.58.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10322278, Vania Azevedo da Silva, 115.00, 15.00, 10.75, 25.75.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11018912, Bruna Targino Cassimiro, 114.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10929102, Carlos Eduardo da Silva, 105.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10842287, Renata Prado de Souza Santos, 108.00, 12.00, 6.38, 18.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OSASCO – SP

11021498, Alessandra Aparecida Pereira Rodrigues, 113.00, 12.00, 10.51, 22.51 / 10536637, Carina Martins Jorqueira Pliger, 111.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10363150, Lucas Vinicius Tenorio Goncalves, 112.00, 12.00, 12.00, 24.00 / 10331567, Marcos Roberto Santiago, 112.00, 10.67, 7.88, 18.55 / 10627322, Rodolfo Gomes de Paiva, 110.00, 12.00, 11.38, 23.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10603651, Rodrigo Leon Ramos Plati, 104.00, 7.84, 7.75, 15.59.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10026582, Magnolia de Jesus Xavier, 116.00, 15.00, 10.88, 25.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PIRACICABA – SP

10008826, Ana Carolina Vieira de Brito Dutra dos Santos, 115.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10801514, Ana Claudia Ferreira Valdrighi Oliveira, 110.00, 12.00, 9.25, 21.25 / 10697665, Diego Rosolem, 113.00, 13.67, 9.01, 22.68 / 10830924, Henrique Carvalho Daibello, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 11184874, Kathleen Rayane Felix Monteiro, 102.00, 12.00, 8.38, 20.38.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11206426, Lais Re Soares, 116.00, 12.00, 15.00, 27.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10482139, Pedro Miguel Marinho Oliveira da Silva, 111.00, 10.58, 12.88, 23.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PRESIDENTE PRUDENTE – SP

10349065, Ana Caroline Manganaro, 105.00, 10.58, 9.25, 19.83 / 10856872, Camilla Meilsmidth Goes Becegatto, 115.00, 15.00, 12.88, 27.88 / 10932286, Eric Boni Fajardo, 115.00, 12.17, 15.00, 27.17 / 10004260, Sidmar Maciel Neres dos Santos, 108.00, 10.58, 7.75, 18.33 / 10492631, Valdecir Batista dos Santos, 104.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10214947, Ricardo Alves de Oliveira, 114.00, 10.58, 7.88, 18.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11032093, Sandra Regina Pereira Neres, 112.00, 9.17, 7.25, 16.42.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIBEIRÃO PRETO – SP

10877606, Fernanda Ferreira Turcato, 108.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10260371, Leonardo Abrao de Carvalho, 113.00, 12.00, 10.00, 22.00 / 10061908, Lucas Alves Ribeiro, 111.00, 15.00, 10.75, 25.75 / 10955892, Pedro Turrini Neto, 114.00, 9.17, 13.50, 22.67 / 10491482, Stephanie Andrade Silva, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10872023, Cassia Sousa, 106.00, 9.25, 5.75, 15.00.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10298470, Fransergio Domingos dos Santos, 108.00, 7.84, 9.38, 17.22 / 10814236, Lucas Jorge da Silva, 106.00, 10.58, 10.88, 21.46.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTOS – SP

10013793, Cesar Curado dos Santos, 113.00, 10.58, 15.00, 25.58 / 10202004, Deivid Souza de Andrade, 113.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10772835, Jessica Striatto, 113.00, 13.58, 4.25, 17.83 / 10823310, Marcel Gilberto Braga de Lima, 109.00, 12.00, 0.00, 12.00 / 10435453, Rosana Pereira Marques, 107.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10212084, Rosane Lacerda Neto, 112.00, 12.00, 10.50, 22.50 / 10667553, Silas Aires Moraes, 109.00, 9.17, 10.88, 20.05.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10880902, Davi Jesus de Lirio, 112.00, 10.67, 9.88, 20.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10833830, Ivone Cristina Moreira Rosero, 104.00, 10.58, 8.38, 18.96 / 10173755, Renato Bruno Soares Freitas, 115.00, 12.25, 10.75, 23.00.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

10655812, Jeferson Donizetti Garcia, 114.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10045329, Luiza Liao Marino, 113.00, 12.00, 9.25, 21.25 / 10768778, Marilene de Oliveira Machado, 112.00, 12.00, 6.38, 18.38 / 10620302, Paulo Hamilton Silva Junior, 110.00, 12.00, 8.38, 20.38 / 10163286, Vanessa Bertani Costa Fortes, 113.00, 15.00, 7.88, 22.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10118207, Silvia Helena Maia, 105.00, 13.58, 6.25, 19.83.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10122944, Tatiane Cristina Barboza Terassi, 106.00, 7.84, 6.25, 14.09.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10755482, Helen Cristiane Moreira Silva, 104.00, 12.00, 9.38, 21.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

10180975, Claudomiro Rogerio Licinio, 116.00, 10.58, 12.88, 23.46 / 10167427, Erica Luppi Tofoli da Silva, 111.00, 10.58, 9.38, 19.96 / 10824532, Ivan Yokomachi, 113.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10016904, Kaio Augusto Genari, 115.00, 15.00, 7.88, 22.88 / 10751450, Osmar Silva Rodrigues, 114.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10144387, Priscila Machado Perosa, 110.00, 7.84, 7.88, 15.72.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10231523, Weslen Henrique da Silva, 106.00, 12.00, 7.88, 19.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10091519, Isis Domingos Padua, 102.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10092300, Vinicius Alves da Silva, 111.00, 12.00, 11.38, 23.38.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO PAULO – SP

10349753, Ariela Ferreira da Silva Siqueira de Jesus, 114.00, 12.00, 7.25, 19.25 / 10270625, Diego de Miranda Estevam dos Reis, 113.00, 12.00, 13.50, 25.50 / 10396096, Helen Moura Moitinho, 111.00, 12.25, 12.00, 24.25 / 10410092, Izabel Topalian, 118.00, 12.00, 11.38, 23.38 / 10747555, Mariana Esteves Teixeira, 112.00, 15.00, 13.50, 28.50 / 10562396, Victoria Baldow de Souza, 115.00, 10.58, 12.88, 23.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10873084, Lucianne Moreira Costa de Sousa, 109.00, 10.58, 11.50, 22.08 / 10046404, Marcos Rodrigues Santos, 113.00, 10.67, 8.38, 19.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOROCABA – SP

10813804, Bruna Ramos Azevedo, 110.00, 10.58, 11.38, 21.96 / 10450355, Iramaia Curtolo de Loiola Lima, 113.00, 15.00, 11.38, 26.38 / 10943667, Isabela Sewaybricker de Oliveira, 113.00, 9.25, 9.25, 18.50 / 10541976, Joyce Regina Morgan, 111.00, 10.58, 7.75, 18.33 / 10720266, Karine Borges, 116.00, 13.58, 9.88, 23.46 / 11026583, Tadayoshi Matsune, 109.00, 9.17, 5.75, 14.92.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10094680, Carlos Alberto Machado, 108.00, 10.58, 6.88, 17.46.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

11145640, Edmar Roberto de Souza, 108.00, 10.67, 5.75, 16.42 / 10146596, Fernanda Williane Costa Bomfim, 107.00, 12.00, 7.88, 19.88.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VALE DO PARAÍBA – SP

10960532, Daniela Ines Loreto Saraiva, 115.00, 15.00, 15.00, 30.00 / 10840799, Fernanda Cristina Barduco, 103.00, 7.84, 6.38, 14.22 / 10579502, Marcelo de Oliveira Filho, 115.00, 15.00, 7.25, 22.25 / 10814408, Marysley Jeremias Braga, 115.00, 10.58, 7.88, 18.46 / 10716585, Mateus Renno Nepomuceno Silva, 110.00, 10.58, 10.88, 21.46 / 10787099, Patricia Elaine Moreira Gato, 108.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10628856, Yasmin Ferreira de Brito, 115.00, 12.00, 9.88, 21.88.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10754928, Tamires Guimaraes Barros Chagas, 108.00, 10.67, 11.38, 22.05 / 10485028, Terezinha Aparecida Pimenta, 108.00, 9.17, 9.88, 19.05.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PALMAS – TO

10620539, Alice Cardoso Vidal, 112.00, 13.58, 7.88, 21.46 / 10021652, Andre Rocha Assis, 110.00, 10.58, 9.88, 20.46 / 10677674, Andre Sousa Oliveira, 109.00, 12.00, 9.88, 21.88 / 10550669, Bruno Marcelo Guimaraes Miranda, 110.00, 15.00, 6.38, 21.38 / 10315579, Helen Cristina Almeida da Silva, 112.00, 10.58, 6.38, 16.96 / 10182656, Jocilea Souza de Barros, 111.00, 12.17, 6.38, 18.55 / 10250482, Leonardo Alves Machado, 111.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10184207, Maria da Piedade Chaves de Andrade, 108.00, 12.00, 6.38, 18.38 / 11175457, Michael Pereira de Sousa Cruz, 109.00, 10.67, 7.88, 18.55.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10340550, Leonardo Nunes das Neves, 113.00, 10.67, 5.75, 16.42.

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória na questão 1 da prova discursiva, nota provisória na questão 2 da prova discursiva e nota provisória na prova discursiva.

10110205, Alec Ribeiro Santos, 101.00, 12.00, 7.88, 19.88 / 10067330, Byancca de Sousa Amorim Gama, 114.00, 12.00, 6.25, 18.25 / 10250482, Leonardo Alves Machado, 111.00, 15.00, 9.88, 24.88 / 10122550, Rafhael Amorim Barbosa, 112.00, 12.00, 11.50, 23.50.

2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA DO CURSO DE FORMAÇÃO

2.1 Os candidatos poderão ter acesso à imagem da prova discursiva do curso de formação e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório nessa prova, das 10 horas do dia 29 de abril de 2023 às 18 horas do dia 30 de abril de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização da imagem da prova discursiva avaliada e do espelho de avaliação, bem como a interposição de recursos.

2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.4 O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

2.6 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – INSS, de 12 de setembro de 2022, e suas alterações, ou com este edital.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do curso de formação estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 28 de abril de 2023, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22.

3.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas de alteração/anulação.

3.3 O edital de resultado final na prova discursiva, de resultado final no curso de formação e de resultado final no concurso público será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, no dia 4 de maio de 2023.

GLAUCO ANDRE FONSECA WAMBURG