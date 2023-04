Estratégia do governo abre mais vagas em concurso público no Acre

O governador Gladson Cameli, ao assinar a mensagem governamental com a proposta, destacou a importância da regularização da situação. “Tínhamos um problema antigo que precisava ser revisto e, depois de uma ampla discussão, chegamos a essas alterações na legislação, para garantir a normatização dos cargos e permitir novos concursos”, disse.

As vagas serão destinadas às secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Educação (SEE) e ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). O PL também corrige outra distorção no que se refere aos cargos de algumas secretarias que foram transferidas para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) no ato de criação do órgão, além de abrir 200 novas vagas no Iapen, para o cargo de policial penal.

Convocação da Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira, 27, o governador Gladson Cameli autorizou a contratação de 116 novos agentes de Polícia Civil do último concurso público. Os agentes irão atuar no Sistema Público de Segurança e devem ingressar na carreira, como determina a lei. Mais detalhes sobre o assunto serão publicados posteriormente no Diário Oficial do Estado.