A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045 de 19 de julho de 1958, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, Lei 12.514/2011 e Decreto 6821/2009 de 14 de abril de 2009, e o Regimento Interno deste Regional, considerando a homologação final do Concurso Público para o provimento de cargo e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal, objeto do Edital de Concurso Público Nº. 001/2019, publicado na página 116, do Diário Oficial do Estado do Acre nº 12.587, do dia 05 de julho de 2019, TORNA PÚBLICA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, a CONVOCAÇÃO do candidato aprovado, para comparecer no Setor de Recursos Humanos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, situado na Estrada Dias Martins, nº. 933, Bairro Jardim de Alah, Rio Branco – Acre, na data e horário abaixo indicado, para apresentação da documentação de admissão.

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Data: 03/05/2023

Horário: 09:00h às 11:00h

Inscrição / Nome / Classificação / Pontuação Final

452.01662685/9 / EDER ALVES FRANCO/ 16º / 86,00.

O não comparecimento na data e horário será interpretado como desistência, sendo o candidato eliminado do presente Concurso Público. Por fim, informa que só tomará posse o candidato que apresentar os documentos exigidos em conformidade com a respectiva relação:

a) Título de eleitor;

b) Carteira de identidade;

c) CPF;

d) 02 (duas) fotos 3×4;

e) Comprovação de escolaridade, conforme requisito do cargo;

f) Certificado de reservista (para o sexo masculino);

g) Certidão de nascimento ou casamento;

h) CPF e RG do Cônjuge;

i) Certidão de nascimento dos filhos (menores de 14 anos);

j) Certidão de quitação eleitoral;

k)Certidão civil e criminal;

l) PIS/PASEP;

m) Atestado de Saúde/ (fornecido por MÉDICO DO TRABALHO);

n) Carteira de trabalho – CTPS (página da foto – verso);

o) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, reconhecida firma em cartório;

p) Declaração sobre exercício ou não, de outro cargo ou função, reconhecida firma em cartório;

q) Declaração de grau de Parentesco;

r) Comprovante de Habilitação expedida pelo órgão ou entidade a qual esteja vinculado o candidato;

s) Comprovante de residência atualizado.

Rio Branco, 24 de abril de 2023.

LEUDA MARIA DA SILVA DÁVALOS