Com cancelamentos de voos em Cruzeiro do Sul, nos últimos dias, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) deslocou preventivamente uma equipe de fiscalização solicitando esclarecimentos da companhia aérea.

Os fiscais foram designados para verificar se os usuários estão obtendo o devido atendimento, como acolhimento em hotéis, reagendamentos, previsão de voos, dentre outros. Até o presente momento, não houve formalização de reclamações junto ao Procon/AC pelos consumidores.

No caso das pessoas que obtiveram prejuízos ou sentiram-se lesadas com a situação, a diretora administrativa do Procon, Camila Lima, recomenda que estes procurem o Procon, em seus canais de atendimento, por meio do disque-denúncia 151, ou mesmo pelo atendimento presencial na OCA do município, para que façam a reclamação para que seja possível realizar alguma forma de reconciliação junto à companhia aérea ou até mesmo formalização da reclamação no caso da não formalização do conflito.

“Nós estamos à disposição, nossa intenção como órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é harmonizar a relação de consumo e tornar todo esse mercado, também turístico, o mais harmônico possível”, afirma Camila.

O aeroporto de Cruzeiro do Sul ficou fechado por dois dias por conta de neblina e cerração, o que ocasionou cancelamento de voos entre o município e a capital.