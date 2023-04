PCI –

A Prefeitura de Porto Acre, no estado do Acre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Semsa), torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais, por prazo determinado, de ensino médio, técnico e de nível superior.

São ofertadas oito vagas dentre os cargos de médico clínico geral (2); enfermeiro (2); psicólogo (1); assistente social (2) e técnico de enfermagem (1), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas, e farão jus à remuneração mensal que alterna de R$ 1.500,00 a R$ 11.000,00.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições na Secretaria Municipal de Saúde, situada na rua Josefino Leal, bairro Livramento, nos dias 27 de abril de 2023 e nos dias 2 e 3 de maio deste mesmo ano, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de forma gratuita.

A classificação dos participantes inscritos será feita pela soma dos pontos obtidos na análise curricular e dos documentos comprobatórios, de caráter classificatório e eliminatório. Na hipótese de empate, terá preferência o candidato com maior idade.

O prazo de validade deste Processo Seletivo terá validade de três meses, a contar da homologação do resultado da seleção do presente edital e poderá ser prorrogado uma única vez, por até igual período, a critério da Administração.

Clique para acessar o edital_de_abertura_n_001_2023.pdf