Vereador cobra atenção de Bocalom às indicações da Câmara

Na manhã desta terça-feira (25) o vereador Hildegard pascoal (PSL) inicia sua fala na tribuna com uma indicação e pede mais atenção do executivo às indicações realizadas pelos vereadores.

“O abandono que está tendo no belo jardim II, não é do tempo da alagação, esse é o grande problema que estamos enfrentando em praticamente todo canto da cidade, são bueros obstruídos e isso acaba prejudicando vários comércios, como o que vem acontecendo na rua da paz. A gestão tem conhecimento do problema. Então, peço mais atenção, já que são conhecedores do problema”.

Ainda em sua fala, o vereador reafirma que o trabalho que esta sendo feito pela casa.

“Esse é o papel do vereador, ouvimos muito que não fazemos nada, essa casa tem trabalhado de maneira incessante, todos os vereadores têm feito o seu trabalho. trabalhar desinformando a comunidade não ajuda, apenas atrapalha. Nossa arma são as indicações e essa tribuna, usamos na cobrança de melhorias, e estou fazendo o trabalho e agora esperar pelo executivo”.

Por fim, o vereador finaliza a sua fala, com mais uma indicação ao bairro vila betel e agrade convite de 10 anos feito pela escola Dojô central.

“foi me informado que o último prefeito que passou no bairro foi Angelim. Então peço um carinho do executivo com essa comunidade e pra finalizar quero agradecer e parabenizar ao Dr. Leonardo Calid e toda equipe envolvida por fazer o evento familiar, me coloquei e reafirmo aqui que sempre vou está à disposição para poder contribuir com esse trabalho”. (Por Emely Azevedo, estagiária)