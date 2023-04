Como forma de homenagear os trabalhadores acreanos, o governo do Acre promoveu uma reunião de alinhamento estratégico com a Associação Comercial do Acre (Acisa), secretarias e representantes institucionais, na manhã desta quarta-feira, 26, para a realização da Feira do Empreendedor e de um show da cantora Joelma, como atração principal no Dia do Trabalhador, em Rio Branco.

A população terá acesso gratuito ao show da cantora, marcado para a próxima segunda-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A exibição de Joelma com músicas no ritmo do Calypso é organizada pela Acisa e será realizada em frente ao Palácio Rio Branco, com o apoio do Estado. O início do evento será às 20h e encerramento às 22h.

A Feira do Empreendedor será realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio, das 17h às 22h, na rua Arlíndo Leal, ao lado do Palácio Rio Branco.

Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, a programação é de fundamental importância no reconhecimento dos trabalhadores acreanos. “Fizemos uma mudança na concepção para homenagear o trabalhador. Uma homenagem que será feita em parceria com a Acisa e nossos colaboradores das demais secretarias e instituições”.

O evento em celebração ao Dia do Trabalhador também será realizado com o apoio e coordenação da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem), além da atuação da Secretaria de Comunicação na divulgação e cobertura da programação.

Segurança e Saúde

A fim de promover um ambiente seguro às famílias presentes nos dias da Feira do Empreendedor e na atração principal do evento, foram apresentados os serviços de segurança no entorno do local e atendimento na área da saúde à população.

Estarão presentes na programação do evento o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar do Acre (PMAC) e Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Além das instituições públicas presentes, na data do show principal serão somados 80 seguranças de equipe privada, divididos em pontos específicos do evento.

Acesso e Trânsito

Para um bom funcionamento do fluxo de carros e pessoas nas festividades, os representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) alinharam estratégias para o isolamento de algumas ruas no centro da capital e garantir a segurança nos três pontos de acesso ao evento, situados na Avenida Brasil e nas ruas Benjamin Constant e Floriano Peixoto.

Na madrugada do sábado, 29, a rua Arlindo Leal, ao lado do Palácio Rio Branco, será isolada para a instalação das tendas da Feira do Empreendedor, que será entre as 17h e as 22h, nos dois dias da programação.

Já na segunda-feira, feriado do dia 1º, serão isoladas a Avenida Brasil e as ruas Benjamin Constant e Floriano Peixoto, entre as 15h e 00h, para a montagem da estrutura necessária, acesso ao local do evento e saída segura após o show.