Durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (25) o deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), criticou a Gol Linhas Aéreas pelos preços praticados em passagens com destino a Cruzeiro do Sul e a falta de assistência a passageiros.

O parlamentar disse que desde o último domingo tenta embarcar para o Juruá, mas não consegue, tanto por problemas no aeroporto da cidade, como a falta de informações e auxílio a aos passageiros por parte da empresa.

“Tento desde domingo ir ao Juruá e não consigo. Ontem nos mandaram descer do avião, pois o aeroporto de Cruzeiro do Sul estava fechado, depois volta para o avião e lá não pudemos mais descer e assim ficamos de um lado para outro. A passagem custa valores exorbitantes, temos um horário de voo para lá muito arriscado, que é durante a madrugada. A empresa enrola os passageiros, deixam as pessoas por horas esperando sem dar nenhuma assistência ou sequer satisfação. Vamos olhar para os cidadãos, pois isso não pode acontecer”, criticou.

Aos servidores públicos que ocuparam o Salão Marina Silva para pedir aos parlamentares que intervenham junto ao governo o reajuste salarial da classe, Clodoaldo disse que as categorias podem contar com ele.

“Venho dizer que sou solidário a vocês, pois também sou servidor público. Já me reuni com diversas categorias e não podemos falar que esses problemas são apenas dessa gestão, eles se arrastam há anos. Não adianta nenhum parlamentar vir aqui e jogar para a plateia, os secretários de governo afirmaram que ainda hoje entregarão uma proposta que contemple todos os servidores do Estado. Vamos aguardar”, pediu.