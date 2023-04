A quarta maior cidade do Acre está em festa. Nesta segunda-feira, 24, Tarauacá completa 110 anos de fundação. A famosa Terra do Abacaxi Gigante, como também é conhecida, e os seus 43,7 mil habitantes têm sido tratados com prioridade e recebido marcantes investimentos do governo do Estado.

A atual gestão revitalizou vários prédios públicos, como o do 7° Batalhão da Polícia Militar, das rádios Difusora e Aldeia FM, Hospital Dr. Sansão Gomes, estação de tratamento de água (ETA), Delegacia de Polícia Civil, terminal rodoviário e a Biblioteca Pública Estadual Professor Ancelmo Lessa, assegurando mais qualidade dos serviços oferecidos à comunidade local e melhores condições de trabalho aos servidores.

Em parceria com a prefeitura local, o Estado pavimentou e realizou serviços de drenagem em várias ruas do município. Os moradores também foram beneficiados com o mutirão de cirurgias, por meio do programa Opera Acre, e com a entrega gratuita de títulos definitivos de propriedade. Na zona rural, o governo recuperou ramais, garantindo trafegabilidade para que a produção do campo chegasse à cidade sem prejuízo.

Outra importante intervenção foi a reforma da pista de pouso e decolagem do terminal de passageiros do aeródromo. Para proporcionar mais segurança às operações das aeronaves, toda a área do local foi cercada.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Gladson Cameli celebrou a data. O chefe do Poder Executivo parabenizou o município, que é um dos mais antigos do Acre, e falou ainda sobre os diversos investimentos realizados em prol da população.

“Tarauacá é uma terra de muitos e de um povo acolhedor. Estamos trabalhando para garantir um futuro melhor na educação, na saúde e na infraestrutura. Continuaremos trabalhando firme para garantir um futuro melhor para todos os taraucaenses”, declarou o gestor.