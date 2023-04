A SOS Amazônia, por meio do projeto Nossabio – territórios conservados (Lira/IPÊ), lança edital para contratação de consultoria especializada para elaborar um estudo de mercado de artefatos de madeira, visando produzir informações estratégicas para a implementação e posicionamento no mercado de marcenaria comunitária, que está em fase de implementação no Seringal Floresta, na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, Acre.

Os interessados devem encaminhar proposta até o dia 28 de abril de 2023 para o e-mail [email protected], com o seguinte assunto: Edital_02/2023_nome_da_empresa. Entre a documentação exigida, a empresa deverá enviar atestados de capacidade técnica ou outras comprovações (contratos) relacionadas à execução dos serviços similares e proposta técnica e financeira assinada, conforme o Anexo 01 do edital.

O critério de seleção será baseado na identificação da empresa com o trabalho proposto, aliada à qualidade técnica e preço. A empresa selecionada deverá apresentar:

a) diagnóstico sintético com uma visão atualizada acerca da produção e comercialização de artefatos de madeira no Brasil, identificando fornecedores, consumidores/clientes, preços praticados e oportunidades desse nicho de mercado;

b) portfólio de, no mínimo, 30 tipos de artefatos de madeira mais influentes/demandados no mercado a nível local (Acre), regional (Amazônia), nacional e internacional;

c) banco de dados organizado com o maior número possível de clientes, feiras e redes de negócios potenciais a serem acionados;

d) quadro com a identificação e caracterização dos principais gargalos e riscos envolvidos na efetivação de vendas de artefatos de madeira com recomendações para superação desses desafios.

O objetivo do presente edital é estruturar a cadeia de artefatos de madeira oriunda do manejo florestal comunitário na Resex Chico Mendes, em Xapuri. A proposta é dar finalidade comercial aos resíduos florestais e possibilitar o desenvolvimento de atividade econômica com a implantação de uma unidade de produção de artesanato, denominada Ateliê da Floresta.

Confira os detalhes do edital.