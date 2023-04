Assessoria de Comunicação da PMAC—

Durante uma operação realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na noite desta sexta-feira, 21, no ramal do Cacau, na zona rural do município de Bujari, uma guarnição recuperou uma motocicleta roubada e prendeu um homem pelo crime de receptação.

Segundo dados de boletins anteriores, o veículo havia sido roubado em outubro de 2022. Os policiais realizavam uma barreira de fiscalização quando abordaram a motocicleta sem placa, e após consulta pelo número do chassi verificaram se tratar de uma moto com restrição.

O veículo foi apreendido e o homem foi conduzido à delegacia do município pelo crime de receptação.