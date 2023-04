Mais de 6 mil famílias são atendidas pelo Luz Para Todos no Acre

A vida de mais de 6 mil famílias no Acre mudou nos últimos quatro anos por meio da chegada da energia elétrica. Tomar água gelada ou conservar alimentos refrigerados não eram hábitos comuns. Com a chegada da Energisa, mais de 6 mil ligações já foram realizadas, além da construção de quase 2,2 mil quilômetros de rede de distribuição.

Nesse período, as obras ocorreram em todos os munícipios do estado, com investimento de R$ 125,5 milhões para levar qualidade de vida aos acreanos. O Luz Para Todos é um programa do Governo Federal que tem objetivo de levar energia elétrica para áreas rurais que ainda não possuem acesso a esse serviço essencial.

O programa beneficia principalmente famílias de baixa renda, que muitas vezes vivem em regiões de difícil acesso. “Nem sempre é fácil chegar a determinadas localidades, devido ao deslocamento até as regiões de difícil trafegabilidade, mas a meta é fazer mais 2 mil ligações neste ano”, afirma a coordenadora de Universalização da Energisa, Elizângela Sousa.

Para participar do programa Luz para Todos, o cliente não precisa fazer nenhum investimento financeiro. A Energisa é responsável por realizar todo o processo de instalação dos postes, cabos, transformador e do kit básico de energia elétrica. Mas é necessário que o cliente atenda a alguns pré-requisitos, como: ter residência construída e documentada; residir no local; não possuir acesso ao serviço púbico de energia elétrica; e possuir documentos de identificação. O cliente pode realizar a solicitação para o atendimento em qualquer ponto de atendimento da Energisa.