Vereador diz que BR-364 sentido Porto Velho está muito precária

O vereador Samir Bestene falou na sessão de quarta-feira, 19, na câmara Municipal de Rio Branco, sobre a BR-364. Ele ressalta que o trajeto até o Aeroporto de Rio Branco se encontra em condições ruins, deixando a estrada perigosa.

“Eu venho falar aqui que a BR 364 no perímetro da nossa cidade e a gente que vai ali do trecho da Havan até o Aeroporto de Rio Branco. Vemos as péssimas condições e a periculosidade que está essa estrada, até porque todos os voos aqui no nosso município quase todos são noturnos, e nós estamos cansados de quando nós estamos ali voltando de Rio Branco vários carros encostados devido a pneus estourados e acidentes, até carros capotados”, disse ele ao destacar ainda que fez contato com o presidente da Comissão de Infraestrutura e sugeriu uma visita ao local.

Bestene ainda comenta sobre R$ 600 milhões que foram autorizados pelo governo federal para a manutenção da estrada. “Vimos a Bancada Federal sentada com o Dnit, onde o governo federal autorizou a liberação de R$ 600 milhões para recuperação da rodovia. Teve uma licitação e foi deserta, ninguém quis participar. Por que não faz em lote e pega esse trecho que são em torno de 15 a 20 Km da nossa cidade”, sugeriu.

O vereador encerrou sua fala afirmando que “omo vocês mesmo falaram está dentro da nossa cidade esse problema e nós sabemos que não falta recursos e vimos o governo federal liberando recursos para várias coisas que não tem tanta importância. E em um caso desse que é de extrema importância aqui para o nosso Estado e a nossa cidade”, finalizou.