Rio Branco convoca mais de 100 trabalhadores para a Educação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), anunciou nesta quarta-feira (19), a convocação de 115 profissionais do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de professor e servidores administrativos dos editais 03/2021 e 03/2022.

As vagas estão divididas nos cargos de Assistente Escolar (Zona Urbana e Rural); Assistente de Creche; Professor da Educação Infantil Pré-Escola (Zona Urbana); Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (Zona Urbana e Rural); Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – PCD (Zona Urbana); Merendeira (Zona Urbana e Rural); Professor da Educação Especial/ mediador (Zona Urbana e Rural); Professor da Educação Especial/ mediador – PCD (Zona Urbana) e Cuidador Pessoal (Zona Urbana e Rural).

Segundo o secretário municipal da Seme, em exercício, Paulo Machado, na última convocação 138 candidatos foram chamados, mas apenas 84 manifestaram interesse. Ele explicou que com a crescente demanda na área da educação, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou mais essa convocação.

“Nós temos várias vacâncias de professores que saíram de licença, aposentados, exonerados, outros que foram remanejados para outras áreas e por isso temos uma série de necessidades que precisam ser complementadas. O chamamento deste Processo Seletivo vem justamente para conseguirmos suprir essas necessidades que temos na rede pública escolar”, explicou.

O gestor ainda enfatizou que os classificados devem comparecer nesta quinta-feira (20), às 8h, na Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, situada na rua Alfredo Zaire n°102, Bairro Bela Vista.

Documentos necessários:

Comprovante de quitação eleitoral;

Pis/Pasep;

Declaração negativa de antecedentes criminais do cartório distribuidor da comarca de Rio Branco;

Cópia da Carteira de Trabalho;

Declaração do não acúmulo de cargo

Conta salário ou conta corrente (Banco Do Brasil)

Atestado de aptidão física e mental;

Declaração de bens;

Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 Anos (Cargo de Apoio).

Clique aqui e veja a lista dos convocados.