Na manhã de hoje (19/04) por volta das 10:15, a PRF realizava procedimentos de fiscalização e ronda na BR 317, no município de Senador Guiomard, quando deu ordem de parada a um ônibus que vinha de Brasiléia/AC, com destino a Rio Branco/AC, na altura do km 95.

Durante a fiscalização dos passageiros que estavam a bordo do veículo, a equipe reparou que uma das passageiras entrevistadas apresentava intenso nervosismo e respostas desconexas relativas ao motivo de sua viagem. Após verificações, foi constatado que dentro da bolsa que ela trazia consigo havia aproximadamente 18,91 kg de substância com características análogas a skunk, distribuídos em 18 tabletes.

No mesmo ônibus, em algumas poltronas de distância, a equipe também notou na entrevista de outro passageiro intenso nervosismo, falas desconexas e respostas evasivas a respeito do conteúdo que havia na mochila que trazia consigo. Feitas as verificações, foi constatado que dentro da mochila havia aproximadamente 21,36 kg de substância análoga a skunk, distribuídos em 20 tabletes.

As duas condutas foram enquadradas em tráfico de drogas, e duas pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard-AC, juntamente com todos os seus pertences e com o material ilícito apreendido, para continuidade dos demais procedimentos legais cabíveis.

Juntas, as duas ocorrências totalizaram a quantia de 40,27 kg de skunk apreendido. O skunk, também conhecido como ‘supermaconha’, é uma droga mais potente que a maconha, e ambos possuem em suas composições o mesmo princípio ativo (THC).