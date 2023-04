A passagem do Dia dos Povos Indígenas, comemorada em todo o Brasil nesta quarta-feira, 19, foi marcada no Acre por uma reunião entre lideranças do governo e de etnias dos povos originários do estado. O evento, realizado no Espaço Kaxinawá, em Rio Branco, contou com a participação do secretário de Governo, Alysson Bestene, do secretário adjunto, Luiz Calixto, da secretária adjunta do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Renata Souza, da assessora especial indígena Francisca Arara e do secretário-geral do Partido Progressistas, Lívio Veras.

Alysson observou que a reunião com as lideranças indígenas atende a uma demanda do governador Gladson Cameli para ampliar a cooperação entre o governo e as organizações indígenas. “Temos uma população estimada em 20 mil indígenas, distribuídos por 34 territórios, localizados em 11 dos 22 municípios acreanos. É uma parcela bastante significativa da nossa sociedade e de nossa cultura”, disse.

A assessora especial Francisca Arara lembra que o governo do Estado irá alinhavar com mais precisão essas parcerias no Fórum Estadual dos Povos Indígenas, que seria realizado em abril, mas teve que ser adiado para julho, por causa das alagações. “Esse evento será muito importante para unificar as políticas voltadas aos povos”, avaliou Francisca.