Ifac abre seleção de professor substituto na área de pesca

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Direção Geral do Campus Cruzeiro do Sul, lançou um processo seletivo para a contratação de professor substituto na área de Engenharia de Pesca ou Pesca. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.

O requisito para participar da seleção é que o candidato tenha graduação em Engenharia de Pesca, em Tecnologia em Produção Pesqueira ou em Tecnologia em Aquicultura. O processo seletivo para a contratação de professor substituto será composto apenas de prova de títulos.

O candidato aprovado desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de sua formação, nos diversos níveis e modalidades de ensino do Ifac e ainda outras atividades previstas na legislação vigente.

Acesse a página do edital: https://editais.ifac.edu.br/quero-trabalhar-no-ifac/edital/719/arquivos/

Inscrições – As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, por e-mail, com o envio da documentação descrita no edital, no período de 17 a 24 de abril, para o endereço eletrônico [email protected]

O processo seletivo terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

O processo seletivo simplificado contará com o e-mail para esclarecimentos, desde a publicação até a homologação do resultado final, através do endereço eletrônico [email protected]

Cronograma – A lista preliminar de inscritos será publicada no dia 26 de abril e o resultado preliminar da prova de títulos, no dia 08 de maio. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 15 de maio. O cronograma completo pode ser consultado no edital.

Os candidatos deverão acompanhar todas fases do processo seletivo por meio do sistema de editais do Ifac https://editais.ifac.edu.br/quero-trabalhar-no-ifac/edital/719/arquivos/ .