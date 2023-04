Demandas de servidores pautam sessão da Aleac nesta quinta (20)

A situação de várias categorias de servidores dominou os debates na Assembleia Legislativa do Acre nesta quinta-feira (20). Para Emerson Jarude, gastos com a reforma administrativa, aluguel de jatinho, aquisição de veículos de luxo, produz a falta de recursos para melhorar o plano de cargos e salários do funcionalismo.

“Chega de vender falsas ilusões”, pediu Jarude ao exigir cumprimento dos acordos do governo com os trabalhadores.

Em outro tema, Jarude considera repugnante a denúncia envolvendo o coordenador da Expoacre, Dudé Lima, com troca de sexo por vaga de estágio no governo. Ele pede a exoneração de Lima.

“Não soltaremos as mãos de vocês”, disse, de seu lado, a Líder do Governo na Aleac, Michele Melo, reafirmando compromissos dos deputados com os servidores especialmente na questão do realinhamento salarial. “Nenhum trabalhador merece receber menos que um salário mínimo”, disse Melo diante de dezenas de servidores que foram à Aleac.

De seu lado, Edvaldo Magalhães criticou a postura do governo em relação ao ajuste no plano de carreiras dos professores, especialmente quanto às letras de progressão funcional.

Gilberto Lira destacou que as categorias tem de ter estrutura e salário digno.

A sessão foi suspensa para reunião com ao menos dez representantes de categorias que apresentaram demandas aos deputados.

