O professor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Ufac, Marcos Silveira, foi classificado na 52ª posição nacional da 2ª edição do ranking anual de melhores cientistas do site Research.com, na categoria Ecologia e Evolução, sendo o representante do Acre entre 96 brasileiros ranqueados. Ele está na posição 3.545 no ranking mundial.

A metodologia para classificação de cientistas é baseada em fontes de dados confiáveis, aferindo a quantidade de citações e publicações para elaborar o ranking no Research.com, segundo o qual a posição de cada pesquisador é baseada no D-index (Discipline H-index), que inclui apenas artigos e métricas de citação para uma área de conhecimento examinada. Silveira aparece com 11.819 citações e 80 publicações. Os dados foram coletados em 21 de dezembro do ano passado.