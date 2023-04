Indicação de Calegário para DEAM funcionar 24h no Acre é atendida

Em março, quando se comemora nacionalmente o Dia da Mulher, o Deputado Estadual Fagner Calegário protocolou uma indicação dentro da Assembleia Legislativa para que a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em Cruzeiro do Sul funcionasse 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A ação objetiva a redução dos índices de violência contra a mulher no Acre, além do rápido atendimento e auxílio às vítimas.

A indicação de Calegário foi atendida e a Direção da Polícia Civil no Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 19, uma portaria que regulamenta o funcionamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A partir de agora, as delegacias deverão funcionar 24 horas por dia. A mudança atende também uma aprovação de uma lei pelo Senado e sancionada pelo Presidente Lula.

“Hoje, o governo do Estado do Acre endossa uma indicação nossa que foi feita mês passado. Fico imensamente feliz com essa ação. Precisamos continuar trabalhando em cada vez mais políticas para que os índices de violência contra mulher possam diminuir”, comentou o parlamentar.