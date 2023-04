DIA MUNDIAL DA CRIATIVIDADE mais de 60 iniciativas inspiradoras do Acre para os acreanos

Próximo ao Dia Mundial da Criatividade, apaixonados pela área irão reunir mais de 60 iniciativas inspiradoras. Nesta edição, a novidade será a Feira do Empreendedor Criativo, em que serão expostos produtos de empreendedores locais durante a semana. A abertura oficial das atividades no Acre será no dia 20, às 8h, no espaço de cultura O Casarão, no Centro de Rio Branco.

Entre as atividades de segmentos culturais, pode-se destacar a gastronomia, yoga, artes plásticas, literatura, rap, reciclagem, taekwondo, influência digital, entre outras que poderão ser aproveitadas pelo público.

Durante a ação Dia Mundial da Criatividade (World Criativity Day), serão realizadas múltiplas ações em 100 cidades do Brasil e outras 30 pelo mundo, de 20 a 22 de abril, sendo palestras, workshops, oficinas e rodas de conversa presenciais e online.

No Acre, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação tem a parceria do governo do Estado. Para participar das atividades online, é necessário se inscrever pelo link.

Os interessados podem conferir toda a programação aqui, inclusive o Podcast-Humor na criação de conteúdo digital, com Raquel Mércia.

Neste ano, a atividade cultura irá reunir mais de 60 projetos inspiradores idealizados e desenvolvidos por profissionais de diversas áreas, artistas e empreendedores do Acre.

O professor de História Jorge Nobre, conhecido na cena hip hop como Spartakus, disse: “Acredito ser mais uma chance para experienciar novas relações sociais e divulgar a arte e a cultura da qual faço parte, que me transformou como ser humano e que me ajuda a seguir sempre na perseverança por um mundo melhor”, diz o rapper.

O projeto Oficina de Rap tem o intuito de apresentar características da música rap e será realizada em 22 de abril, às 16h30.

“A expectativa é o que Dia Mundial da Criatividade dê visibilidade para os criativos do Acre, levando esperança também para as pessoas que estão passando pela situação da alagação, muitas delas ainda em abrigo. Queremos, com essa feira, um local que possa ter música, informação, produtos de qualidade, onde as pessoas possam levar as famílias no feriadão e compartilhar esperança”, apontou a anfitriã do evento, jornalista Jane Vasconcelos.