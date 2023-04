Acre celebra o Dia dos Povos Indígenas: fortalecimento cultural

Em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, o governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), em parceria com a Juventude do Povo Huni Kui em contexto urbano realizam, nesta quarta-feira, 19, o projeto Vivência Cultural. A ação ocorre no Espaço Kaxinawá, a partir das 9h.

A vivência visa promover a cultura, fortalecer o turismo e garantir os direitos dos povos indígenas, por meio da manifestação cultural e vivência de troca de saberes e experiências da cultura indígena e não indígena. A Comissão Pró-Índio do Acre está apoiando o evento com alimentação e produtos de limpeza.

A diretora de Povos Indígenas da Semapi, Nedina Yawanawa, destacou que essa iniciativa é uma forma de garantir a permanência da tradição, mesmo em espaços urbanos, e de mostrar para o não indígena essa cultura diferente, que deve ser valorizada e respeitada.

“Neste dia 19 de abril, especificamente, será uma vivência em alusão à comemoração do Dia dos Povos Indígenas, mas é uma atividade que já vem acontecendo há dois anos no espaço Kaxinawá”, afirmou Nedina.

Protagonistas desse projeto, os jovens do povo Huni Kui que moram em Rio Branco desejam preservar e promover a cultura e os direitos dos povos indígenas. A Vivência Cultural é aberta ao público e contará com mostra de artesanatos, cantoria ancestral, comida tradicional, rodada de rapé com rezas ancestrais, festival musical da juventude Huni Kui e dança tradicional do povo Huni Kui.

A coordenadora da União da Juventude dos Povos Originários do Estado do Acre (UJPOAC), Antonieta Sabino da Silva Huni Kui, reforça a importância da participação de toda a sociedade.

“O objetivo do evento é o fortalecimento da cultura diante da sociedade, do preconceito, onde o não indígena tem que ver que a cultura indígena existe. Todos têm que participar, não é só para indígena, também é para vocês, brancos, e demais povos”, afirmou a coordenadora.

A assessora Especial Indígena do Gabinete do Governador, Francisca Arara, falou que o governo está dando todo o apoio às ações em alusão ao Dia dos Povos Indígenas: “O Acre no Abril Indígena está com essa retomada das políticas públicas do lugar dos povos indígenas, o Acre tem essa cultura muito forte do diálogo, da participação, da transparência.”