Casal procurado pela Justiça do Acre é preso em João Pessoa

PM PB —

A Polícia Militar da Paraíba localizou e prendeu, na tarde desta segunda-feira (17), um casal que estava sendo procurado pela justiça do estado do Acre, com mandados de prisão expedidos por crime de roubo. O homem tem 25 anos e a mulher, 23. Eles tinham alugado uma casa há dois meses, no bairro de Mangabeira, zona sul de João Pessoa (foto acima ilustrativa).

Após descobrirem onde ficava a residência, os policiais do 5º Batalhão cumpriram os mandados de prisão, que tinham sido decretados em fevereiro deste ano pela Vara de Delitos de Roubos e Extorsão de Rio Branco, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Os dois estão sendo apresentados na Central de Polícia e devem ser investigados para saber se teriam praticado crimes enquanto estavam na Paraíba.