A Segurança Pública do Acre ganhou mais um importante reforço nesta terça-feira, 18, com o anúncio, por parte do governo do Estado, da nomeação de 156 novos profissionais para a Polícia Civil. A medida contempla os aprovados no cadastro de reserva dos concursos realizados em 2015 e 2017 que concluíram o Curso de Formação Policial em novembro.

Desta vez, os quadros da instituição contarão com mais 116 agentes de polícia, 18 peritos criminais, 12 delegados, nove escrivães e um médico perito legista. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1° de maio, e a posse está marcada para 1° de junho.

A atual gestão estadual vem fazendo história na área da Segurança Pública. Em pouco mais de quatro anos, quase dois mil servidores foram contratados para salvaguardar a população acreana nos 22 municípios.

“Essa nomeação demonstra o compromisso do governador Gladson Cameli com a Polícia Civil. Muitos foram os investimentos realizados nos últimos anos em prol das forças de segurança estaduais e no firme enfrentamento à criminalidade”, afirmou Alysson Bestene, secretário de Governo.

Além disso, o Estado tem demonstrado empenho para assegurar melhores condições de trabalho para esses profissionais, com a aquisição de novas viaturas, equipamentos, reformas de delegacias e batalhões na capital e no interior, e a valorização pelo relevante serviço que prestam à sociedade.

“Tenho quase 30 anos de carreira e é a primeira vez que vejo tantos policiais ingressando em um curto espaço de tempo na instituição. Muitos são os investimentos realizados na Segurança Pública e só temos a agradecer”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.

O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a responsabilidade do governo do Acre com as contas públicas. “Criamos um conselho governamental para tratar exclusivamente dessa questão. A contratação está sendo feita de maneira séria e com a garantia de que o salário será pago em dia”, relatou.

Para a futura agente de polícia Karen Leal, a realização de um sonho está prestes a se concretizar. Foto: Neto Lucena/Secom

Futura agente de polícia, Karen Leal aguardava por esse momento há seis anos. Para ela, a realização de um sonho está prestes a se concretizar . “Essa nomeação será uma definição de nossas vidas. Estamos muito ansiosos para trabalhar em prol da população”, declarou.