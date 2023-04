SAIU EDITAL DA EMURB são 341 vagas de ensino médio e fundamental para Rio Branco; acesse o edital completo

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Brano (Emurb) lançou nesta segunda-feira (17) edital de processo seletivo simplificado temporário para cargos de nível fundamental e médio.

São 341 vagas em diversas áreas, sendo 130 oportunidades para auxiliar operacional de serviços diversos.

São 43 cargos. O salário varia de R$1.302,00 a R$3.013,00. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (14) e as inscrições estarão abertas de 19 a 26 de abril.

As inscrições serão gratuitas e feitas somente via internet, por meio do endereço eletrônico: http://www.riobranco.ac.gov.br/ no período de00h01min do dia 19 de abril 2023 às 23h59min do dia 26 de abril de

2023, sujeito a alterações em caso de impugnação ao presente Edital e só será aceita uma inscrição por CPF.

5.2. Para esclarecimentos, a EMURB coloca à disposição dos candidatos o telefone: (68) 3227-6510, das 8h às 12h e 14h às 17h durante o período de inscrição estabelecido no edital.

Acesse aqui o edital completo:

http://www.riobranco.ac.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/EDITAL-DOE-1-1.pdf