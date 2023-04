A Ponte Juscelino Kubitschek, que liga o primeiro ao segundo distrito de Rio Branco, precisará ser interditada mais uma vez nesta segunda-feira, 17. Desta vez a interrupção no tráfego se dará por conta da realização de serviços de sinalização horizontal em toda a sua extensão.

Os trabalhos serão executados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

A interdição terá início às 23h desta segunda-feira, 17, com previsão para liberação do acesso às 6h da terça-feira, 18. O trabalho será realizado três dias após a liberação do acesso e conclusão da substituição do pavimento, tempo necessário para cura total da capa asfáltica.

A sinalização horizontal será realizada pela equipe de Engenharia de Trânsito do Detran, que contará com o auxílio dos agentes da autarquia e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).