Justiça do Trabalho abre nova seleção pública para estagiários

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) lançou nesta sexta-feira (14/4) um novo edital de Processo Seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 24 de abril de 2023 no site da Universidade Patativa do Assaré/UPA, que é o agente de integração responsável pela seleção pública.

As vagas são destinadas aos cursos de graduação em Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem; Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Informática, Jornalismo/Comunicação Social, Psicologia, Fisioterapia e Serviço Social. As lotações dos cursos constam no Anexo II do referido edital.

O estagiário contratado fará jus à bolsa auxílio mensal de R$ 1.250,00, além de auxílio transporte e seguro de vida com cobertura de até 24 horas. A carga horária diária é de cinco horas, totalizando 25 horas semanais.

Requisitos e vagas

Para participar do processo seletivo, o(a) estudante deverá estar regularmente matriculado em instituição de ensino de nível superior reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, deverá o candidato comprovar no ato da convocação para o estágio ter concluído pelo menos 40% do curso.

Segundo o edital, é permitido aos servidores do próprio TRT-14 ou de outros órgãos da administração pública participar do Programa de Estágio, porém, não farão jus à bolsa auxílio. O estagiário na condição de servidor público contará com o seguro de acidentes pessoais, e se tratando de servidor do regional, deverá desenvolver as atividades relativas ao estágio, sem prejuízo do cargo por ele exercido.

É reservada 10% das vagas aos candidatos aprovados e declarados pessoas com deficiência. Quanto aos declarados negros ou pardos, a reserva de vagas é de 30%.

Provas

O processo seletivo será formado em etapa única, com a aplicação de prova objetiva e discursiva/redação online. As provas objetivas online ocorrerão no dia 30 de abril de 2023 (domingo). Os horários das provas objetivas serão divulgados após a publicação da relação dos inscritos no site da UPA, no dia 25 de abril.

Os 100 primeiros candidatos(as) com a pontuação mínima na prova online objetiva serão convocados para realizar a prova discursiva no dia 14 de maio. A redação deverá ser produzida no estilo dissertativa-argumentativa e versará sobre qualquer tema relativa às matérias do conteúdo programático.

O processo seletivo terá validade de um semestre a um ano, a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por período de até dois anos, desde que autorizado pelo TRT.