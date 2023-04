Receita oficializa doação de 3t de roupas a alagados no Acre

A Receita Federal entregou nesta sexta-feira, 14.04.2023, três toneladas de roupas à Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres – SEASDHM para atender às vítimas da enchente no Acre.

A doação contou com a atuação da Receita Federal em São Paulo/SP e Rio Branco-AC e o transporte da carga foi realizado através do Avião Solidário da LATAM que prestou o serviço gratuitamente.

A iniciativa faz parte do Programa Receita Cidadã que tem como finalidade a participação da instituição em ações que promovam a destinação sustentável social e ambiental de mercadorias, contribuindo para redução de desigualdades sociais e à preservação do meio ambiente.

A Receita Federal apreende mercadorias no trabalho de combate aos crimes de contrabando e descaminho quando da entrada irregular de produtos do exterior. Além das mercadorias apreendidas em operações próprias, a Instituição administra as mercadorias que foram apreendidas em parceria com outros órgãos públicos.