Ipea tem vagas a alunos especiais no mestrado em desenvolvimento

Até a próxima quarta-feira (19/4), o curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) recebe inscrições de alunos especiais. São ofertadas três vagas para o curso, que visa capacitar servidores da administração pública federal de modo a formular, implementar e avaliar políticas públicas com base em conhecimento interdisciplinar atualizado. As aulas serão ministradas na sede do Ipea em Brasília durante 24 meses, em regime de dedicação parcial, além do período de elaboração e defesa do trabalho de conclusão.

Para a inscrição, o candidato deve preencher o requerimento de matrícula, que junto com documentos de identificação precisa anexar certificado ou declaração de conclusão do ensino superior, de matrícula ou conclusão de pós-graduação em economia e currículo Latte. O formulário e documentação devem ser enviados para o e-mail [email protected]. A coordenação do curso fará a análise do requerimento e, posteriormente, entrará em contato com o candidato.

O mestrado do Ipea oferece três disciplinas. Às segundas-feiras, de 8h30 às 12h30, o professor Constantino Cronemberger Mendes vai ministrar a disciplina “Tópicos Especiais em Federalismo Fiscal”. Às sextas-feiras, de 8h30 a 12h30, os alunos selecionados terão duas disciplinas, sendo uma com o professor doutor Fabiano Mezadre Pompermayer, que lecionará “Infraestrutura e Regulação”, e a outra com o professor doutor Cláudio Hamilton Santos, “Tópicos Especiais em Teoria Econômica”.

Para mais informações, acesse a página do Mestrado.