governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), concluiu as obras de recapeamento asfáltico da Ponte Juscelino Kubistchek, no centro de Rio Branco. O tráfego foi liberado na manhã desta sexta-feira, 14.

O presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães, ressaltou a implantação de uma nova camada asfáltica para garantir mais estabilidade ao pavimento e conforto aos usuários.

“Trabalhamos no recapeamento asfáltico da ponte metálica e hoje garantimos a liberação para o tráfego”, disse.

O Deracre e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), trabalharam em conjunto com a Defesa Civil do Estado para que os trabalhos fossem executados.

A ponte estava interditada desde o dia 27 de março, em consequência da cheia do Rio Acre.