Saiu o resultado final de concurso do Instituto Socioeducativo do Acre; acesse aqui a lista

Trata-se da retificação do resultado final da prova de títulos e da investigação criminal e social e da inclusão de candidatos que estavam em julgamento na classificação final da 1ª e 2ª fase do concurso público, para o cargo de agente socioeducativo do sexo masculino, permanecendo inalterados os demais itens e subitens dos referidos editais.

A publicação também torna públicas as respostas aos pedidos de revisão e o resultado final e homologação do concurso público. Os pedidos de revisão encontram-se disponíveis no site www.ibade.org.br.