QUALICAFÉ 2023 O prêmio que valoriza o mercado do café acreano

O governo do Estado divulgou nesta quinta, 13 de abril, o resultado do processo seletivo para o credenciamento das empresas patrocinadoras das premiações do primeiro concurso de Qualidade do Café do Estado do Acre (QualiCafé). A empresa Budny Indústria e Comércio LTDA vai premiar o vencedor com uma estufa para secagem de café, com valor equivalente a R$ 150 mil e a Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) vai premiar o segundo colocado com valor correspondente a R$ 10.833,00.

O terceiro lugar vai ser premiado pela empresa Café Contri Importação e Exportação LTDA, com R$ 10.500,00. A empresa Amazon Coffee LTDA premiará o quarto colocado com R$ 10.050,00, e o quinto colocado será contemplado pela empresa Acrefert Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas LTDA, com prêmio no valor de R$ 5.050,00.

O credenciamento dessas cinco empresas patrocinadoras das premiações do concurso ocorreu por meio de chamada pública, através do Edital Nº 01/2023, publicado pela Secretaria de Agricultura em 14 de março de 2023.

Previsto para acontecer em setembro deste ano, o concurso vai avaliar a classificação física e sensorial, identificando, premiando e promovendo os cafés da espécie Robusta produzidos no Acre, com o propósito de fortalecer todos os elos da cadeia.

Nesse sentido, conforme adianta o secretário de Agricultura, José Luis Tchê, outras ações voltadas à produtividade, qualidade e sustentabilidade já vêm sendo trabalhadas, como a aquisição de mudas, insumos e equipamentos, e também o apoio de instituições parceiras, com capacitações de técnicos.

“Nosso papel é incentivar o produtor, criando condições necessárias à expansão das lavouras e à melhoria da qualidade do café colhido”, acrescentou o secretário de Agricultura.

Resultado das empresas patrocinadoras do 1º QualiCafé – Acre

Classificação Pessoa Jurídica CNPJ Proposta 1º Budny Indústria e Comércio LTDA 95.863.684/0001-61 01 Estufa para secagem de café no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 2º Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) 01.608.685/0001-16 R$ 10.833,00 (dez mil e oitocentos e trinta e três reais) 3º Café Contri Importação e Exportação LTDA 84.307.107/0001-77 R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) 4º Amazon Coffee LTDA 34.365.294/0001-77 R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) 5º Acrefert Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas LTDA 48.400.861/0001-93 R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais)