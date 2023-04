“Mais informação e menos preconceito”. Com esse tema, o Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) promoveu na noite desta quinta-feira, 13, um seminário sobre autismo. O evento foi realizado no auditório do anfiteatro da Ufac, em Rio Branco.

Em 2022, a rede estadual de ensino tinha 1.307 alunos com transtorno de espectro autista (TEA) e, de acordo com a chefe do departamento, Hadhianne Peres, além de contar com o auxílio dos professores mediadores, eles também eram atendidos no contraturno.

Hadhiane explicou que o objetivo do seminário foi apresentar, durante o Mês do Autismo, informações importantes para a sociedade e dar visibilidade às dificuldades que o autista enfrenta ao longo da vida.

O evento contou com a participação de diversas pessoas que relataram suas experiências durante a vida escolar, o modo como seus professores conseguiram ajudá-las e também como enfrentaram os desafios dentro e fora da escola.

“Este evento reafirma o compromisso do governo com a educação das pessoas com transtorno do espectro autista e, por isso, trabalhamos também na formação e na capacitação dos nossos profissionais”, afirmou.

Um projeto importante que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado é a implantação da Central de Referência em Educação Especial, que irá atender não apenas os autistas, mas todas as pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento.

“Em relação aos autistas, eles serão atendidos tanto na área da saúde quanto na área da educação, porque a gente sabe que, quando se fala em pessoas com deficiência, é necessário unir saúde e educação, para que a gente possa ter um resultado melhor dentro da escola”, disse a gestora.